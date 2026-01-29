1/30(金)～《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》開催！2/8(日)にはグリーティングも！【タブリエ・マーケティング株式会社】

コスパグループ株式会社【キュアメイドカフェ】《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》情報

うさぎの誕生日2月2日をお祝い！

あちらこちらでピャッと現れる、ゆるっとほっこりな小動物ワールド「カナヘイの小動物」。

おちゃらけうさぎ＆生真面目鳥のコンビ、ピスケとうさぎ。

そのうさぎの誕生日2月2日をお祝いするコラボカフェ《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》を、1月30日（金）からキュアメイドカフェ（CURE MAID CAFÉ）にて開催いたします。

Happy Usagi day!おたんじょうびエンジョイプレートピスケの笑顔がまばゆいチーズホワイトソースオムライスピスケとうさぎのハッピーショートケーキピスケのおしりパフェ

うさぎのかたちの桜でんぶごはんに、さくっとしたエビフライやちょこんと愛らしいタコさんウインナーなど盛りだくさん！の「Happy Usagi day!おたんじょうびエンジョイプレート」をはじめ、「ピスケの笑顔がまばゆいチーズホワイトソースオムライス」や、「ピスケとうさぎのハッピーショートケーキ」「ピスケのおしりパフェ」のほか、ピスケとうさぎたちをイメージしたコラボドリンクがずらりとラインナップ。

コラボメニューご注文でもらえる特典【コラボ限定カード（全4種）※前後半で絵柄が変わります】もお見逃しなく！

さらに、2月8日（日）には《特別企画ピスケ＆うさぎグリーティング》も実施！

この機会にぜひ遊びに来てくださいね。

◆イベント概要

カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE

・日程：2026年1月30日（金）～2月8日（日）

・場所：キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFÉ） [オノデンビル4F ジーストア・アキバ内]

・キュアメイドカフェ／《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》 イベント情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/kanahei2026/

◆コラボメニュー

【キュアメイドカフェ】《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》フード【キュアメイドカフェ】《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》スイーツ

【フード】

〇Happy Usagi day!おたんじょうびエンジョイプレート 1,680円（税込）

〇ピスケの笑顔がまばゆいチーズホワイトソースオムライス 1,580円（税込）

【スイーツ】

〇ピスケとうさぎのハッピーショートケーキ 1,380円（税込）

〇ピスケのおしりパフェ 1,380円（税込）

【キュアメイドカフェ】《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》ドリンク

【ドリンク】各880円（税込） ※テイクアウト・・・各864円（税込）

〇うさぎのお祝いドヤ顔ピース！MORIMORIイチゴミルク

〇うさぎのパーティーピーチレモンスカッシュ

〇ピスケのもちもち白玉のせウインナーコーヒー

〇ねーねーねこのネコミミミルクティー

飲みきれない人にはこちらもご用意！

〇カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE

・ドリンクチケット（店内・テラス用） 880円（税込）

・ドリンクチケット（テイクアウト用） 864円（税込）

◆店内・テラスかテイクアウトかお選びください。

ご購入後に交換は出来かねますのでご注意ください。

・コラボ期間の間、チケット1枚につき、コラボドリンク１杯と交換できます。

・コラボ特典は、ドリンクチケット購入時にお渡しいたします。

・本券は「キュアメイドカフェ」でのみご利用いただけます。

※払い戻し、現金への引換え、釣銭のお返しはできません。

※チケット裏面に発行印がないもの、交換期間が過ぎたものは無効です。

※混雑具合により整理券制となった場合、整理券がないとドリンクチケットとドリンクの交換は出来なくなります。ご了承下さい。

※会期後半は混雑も見込まれますので、お早めにご利用ください。

◆キュアメイドカフェコラボ限定特典

【キュアメイドカフェ】《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》特典コラボ限定カード（全4種）

コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼント！



★前後半で絵柄が変わります！

前半特典配布期間：1月30日（金）～2月3日（火）

後半特典配布期間：2月4日（水）～2月8日（日）



★一会計でコラボメニュー2品（ドリンクチケットも可）ご注文でその期間の特典がコンプリート出来ます！



※サイズ：90mm × 90mm

※種類は選べません。

※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。

◆エンタス・キュアテラス

エンタス・キュアテラス

オノデン4F イートインスペース「エンタス・キュアテラス」ではドリンクメニューをお楽しみいただけます！

※税率が異なりますので「エンタス・キュアテラス」をご利用の際はお申し付けください。

◆2月8日（日）特別企画ピスケ＆うさぎグリーティング

2月8日（日）特別企画ピスケ＆うさぎグリーティング

2月8日（日）に、なんとピスケ＆うさぎ来店！

写真撮影も出来ちゃいます！

ぜひうさぎの誕生日をお祝いしに来てくださいね♪

・開催日時：2026年2月8日（日）

【1回目】13:00から

【2回目】15:00から

★参加整理券について★

2月8日（日）のカフェオープン時（11:00）より、レジにて整理券を配布いたします。

（各回20組限定 先着順）

【注意事項】

・撮影の際は撮影機材をお持ちいただき、スタッフが撮影させて頂きます。

・撮影内容によってはご希望に添えない場合があります。

・各回30分程度を予定しております。

・時間内にお越しいただけない場合はご参加いただけません。

・撮影の際は他のお客様の映り込みにご配慮下さい。

・その他、スタッフの案内に従ってください。

※当日の状況に応じて、別途参加ルールを設けさせていただく場合がございます。

※状況によって時間を変更する場合があります。

※上記内容をお守りいただけない場合やスタッフの指示に従っていただけない場合、悪質な迷惑行為などを発見した場合は、その場のスタッフの判断でご退場いただく、またはグリーティングイベントを中断・中止させていただく場合があります。

◆関連ページURL

・キュアメイドカフェ／《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》 イベント情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/kanahei2026/

・GEE!STORE公式YouTube／《カナヘイの小動物 Happy Usagi day！ at CURE MAID CAFE》 CM

┗ https://youtu.be/baKtbI8I39k?si=XtOXy-vl2Rr9Xp21

◆権利表記

(C) kanahei

◆注意事項

※コラボ限定特典は全て無くなり次第終了です。

※メニューの画像はイメージです、実際の商品とは異なる場合がございます。

※メニューは日ごとに数量限定となります。売り切れ次第終了となります。

※コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になることがあります。

※当日は混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

また、ご来店のお時間により入店をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。

※お待ちの状況によって整理券配布等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

◆キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）公式SNS

・公式X：@curemaidcafe

┗ https://twitter.com/curemaidcafe

・公式Instagram：@curemaidcafe_official

┗ https://www.instagram.com/curemaidcafe_official/

◆店舗情報

http://www.curemaid.jp/information/

「キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）」とは

2001年創業 日本で初めてのメイドカフェとして、近隣のオフィスで働く方など沢山のお客様に落ち着いた雰囲気の店内で癒しのひと時をお楽しみいただいております。2020年には秋葉原駅から徒歩3分のオノデンビルへ移転し、観光でいらした国内外の方々にもご利用頂いております。

ドリンクメニューでは、キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）オリジナルブレンドの紅茶やハーブティーなどもご提供してしております。特に紅茶は茶葉や淹れ方にもこだわっており、日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」として認定いただいています。フードメニューには、創業当初より人気の石川県名物のカレールーを使用したチャンピオンカツカレーやオムライスなどがならびます。

また、キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）は、様々なアニメやゲーム作品に登場した“モデル地”としても知られ、聖地巡礼としてファンの皆様も訪ねてこられます。

創業当初よりアニメやゲーム作品とのコラボカフェも多数開催しております。最新のコラボカフェ情報はキュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）公式サイト（https://www.curemaid.jp/）よりご確認いただけます。