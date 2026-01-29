私のままで、一番美しい。「写真写り」の不安をゼロにする、花嫁のための革命的ビューティーレタッチ技術が解禁。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/bridal_factory/471863.html

「別人級の加工」も「無修正の現実」も、もういらない。 北海道でフォトスタジオを展開する有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：大西康弘）は、運営する写真工房ぱれっと・三景スタジオにて、ブライダルフォトの『レタッチオプション』を大幅に刷新いたしました。 「肌荒れが気になってカメラを見られない」「二の腕を隠せるドレスしか選べない」。そんな花嫁の切実な不安を解消し、コンプレックスを隠すためではなく、本来の輝きを引き出すための肯定感向上型レタッチを提供開始いたします。

◼︎レタッチオプション \50,000(税込\55,000)

01.お顔の肌トラブル(ニキビ、傷)

02.二重顎、フェイスラインのたるみ

03.二の腕のシェイプアップ

【NEW】04.身体の肌トラブル(ニキビ、傷、あざ)

【NEW】05.首のシワの軽減

【NEW】06.クマ、目の下のたるみ軽減

現代の花嫁が求めているのは「完璧な人形」ではなく「最高に幸せな自分」

SNS時代において、写真は「記録」以上の意味を持ちます。しかし、過度な加工アプリに慣れ親しんだ20代女性の間で、プロのウェディングフォトに対する「加工感への違和感」と「無修正への恐怖」というジレンマが生まれていました。 「写真工房ぱれっと」はこの課題に向き合い、最新のトレンドである「クワイエット・ラグジュアリー」や「エフォートレス」な美しさを追求 。作り込まれた美しさではなく、その瞬間の感情や空気感までを閉じ込める、透明感のある仕上がりを実現しました。

今回のアップデートでは、これまでの顔周りの補正に加え、ドレス姿で特に気になる「ボディの肌トラブル」や「首のシワ」など、細部へのアプローチを強化。花嫁が心から自信を持ってレンズを見つめられる体験を提供します。

◼︎プレミアレタッチ

以下の４箇所が追加され、合計10箇所のレタッチを施させていただきます。

【Premier】01.脇・背中のたるみ

【Premier】02.肌の色むら補正

【Premier】03.ホワイトニング

【Premier】04.青髭の軽減

※レタッチはアルバム収録カットに施します。(データ購入は別途)

※レタッチ補正はナチュラルな仕上がりになるよう施します。

仕上がり加減についてのご要望は承りかねますのでご了承ください。

アップデートされた「レタッチオプション」3つの特徴

1. 顔だけでなく「全身の自信」を叶える範囲拡大

従来の顔のトーンアップやニキビ補正に加え、お客様からの要望が最も多かった「ボディの肌トラブル（背中やデコルテのニキビ・傷・あざ）」、「首のシワ」、「目の下のクマ・たるみ」への対応を標準化しました。これにより、背中の開いたトレンドのドレスや、アップのショットも恐れずに挑戦していただけます。

2. プロの技が光る「プレミアレタッチ」で至高の仕上がりへ

さらにこだわりたい方のために、アルバムプランのグレードアップに対応した上位レタッチ『プレミアレタッチ』を用意。 「脇・背中のたるみ補正」「肌の色むら均一化」「ホワイトニング」「青髭の軽減」など、高度な技術が必要な4項目を追加し、合計10項目の補正で、雑誌のカバーモデルのような洗練された一枚を創り上げます。

3. 「ドレス選び」の自由度を広げる心理的効果

このレタッチ技術の真の価値は、写真の仕上がりだけではありません。「気になる部分はあとでプロが直してくれる」という安心感が、ドレス選びの制約を取り払います。コンプレックスを理由に諦めていた「本当に着たい衣装」を選び、当日は不安なく心からの笑顔を残すことができます。

今月限定のお得なキャンペーン

通常レタッチは6箇所！気になる代表的なお悩みポイントをしっかり解決します。

1dayアルバムプランご契約で、通常価格 \50,000（税込\55,000）が今だけ無料！

さらに、PUREアルバムをグレードアップ購入で、こだわりのレタッチが叶うプレミアレタッチがついてくる！プレミアレタッチ４箇所が追加され、合計１０箇所のレタッチを施させていただきます。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/campaign/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

三景スタジオ旭川本店

住所：北海道旭川市２条通１２丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。





【私たちのお店への想い】

私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。来店カウンセリングでは実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp