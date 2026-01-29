【苫小牧・室蘭】予定が決まったら早めの予約がお得★早期割プランのご案内

野口観光マネジメント株式会社

野口観光グループの新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」・室蘭プリンスホテルでは、

予定が早めにお決まりの方向けの早期予約割引プランをご用意しております。

この機会にぜひご宿泊されてみてはいかがですか？

【新苫小牧プリンスホテル和～なごみ～】

●2月末までの予約でお得！うららか春旅さきどりステイプラン

「新苫小牧プリンスホテル～和～」では 4月からのご宿泊を対象としたお得なプランを、2月末まで販売しております。

春の旅行や出張など、予定が早めに決まっている方にはお勧めのプランです。

当館の大浴場では、「登別」「洞爺」「北湯沢」の名湯を月替わりでご用意。

浴場には小ぶりなサウナもあり、お仕事や観光で疲れた身体をリフレッシュいただけます。

朝食では、望楼NOGUCHI登別、緑の風リゾート きたゆざわ、乃の風リゾートの料理長監修！

こだわりの「朝のなごみ膳」

新鮮な野菜を使ったサラダや果物・スイーツ・ドリンクのバイキング

11階の展望レストランにて、ハーフバイキング形式でお楽しみ頂けます。

ご予約はこちらから :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=b6a3c238920370374ec923ba2ee92c77&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=13893551,14252410&search_type=undated&type=plan

苫小牧市内を見渡せる最上階レストラン月替わりで三大名湯を楽しめる温泉浴場

【室蘭プリンスホテル】

●【早期割30・60・90】室蘭駅近くの宿＜早期割30・60・90日前予約＞

「室蘭プリンスホテル」では、ご宿泊予定日に合わせて選べる早期予約割引プランとして、

30日前・60日前・90日前割の3つの宿泊プランをご用意しております。

出張や旅行の予定が早めに決まっている方におすすめのプランです。

朝食では室蘭焼き鳥丼や、のぐち北湯沢ファーム自慢のトマトジュースを使用したトマトカレー

を始めとした様々なメニューをご用意しております。

皆様のご予約お待ちしております。

ご予約はこちらから :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&checkin=2026%2F03%2F01&checkout=2026%2F03%2F02&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY

DXツインルーム朝食会場マリーナ

【ご予約・お問い合わせ電話番号】

野口観光グループ ビジネスホテル共通ナビダイヤル

TEL：0570-026576（受付時間 10:00～17:00）

【本件に関するお問い合わせ】

◆新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」

〒053-0045 北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8

新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」公式HP https://www.tomakomai-nagomi.com/

新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」公式X（旧Twitter） https://twitter.com/tomakomaiprince

◆室蘭プリンスホテル

〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9

室蘭プリンスホテル公式HP https://www.muroran-princehotel.com/