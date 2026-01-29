発売からわずか1ヶ月で累計販売本数が8万本を突破！Nintendo Switch(TM)・Steam(R)向けタイトル『マモンキング』、PlayStation(R)5への移植も決定！

UUUM株式会社

LiTMUS株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：桑村 崇一郎、以下「LiTMUS」)は、YouTubeチャンネル登録者数100万人を超える人気動画クリエイター『よしなま』と共同開発したNintendo Switch(TM)・Steam(R)向けタイトル『マモンキング』の累計販売本数が、発売からわずか1ヶ月で8万本を突破したことをお知らせします。

さらに、より多くの方にプレイいただくためにPlayStation(R)5への移植が決定し、その他プラットフォームへの展開も予定しています。

■『マモンキング』プロデューサーのよしなまからお知らせ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ynObv7CtLr4 ]

本動画では、よしなまが自ら出資した2,500万円の収支状況や待望の次回作について、本人よりお伝えしています。ぜひご覧ください。

■PlayStation(R)5への移植が決定！

現在配信中のNintendo Switch(TM)・Steam(R)に加え、より多くの方に本作をプレイいただくために、PlayStation(R)5への移植が決定しました！さらに、その他プラットフォームでの展開も予定しており、詳細な発売時期や最新情報は公式Xからも発信します。ぜひチェックしてください。

『マモンキング』公式X：https://x.com/O_mamonking

■ゲーム概要

LiTMUSと、YouTubeチャンネル登録者数100万人を超える人気動画クリエイター『よしなま』が共同開発をした、新感覚の育成シミュレーションゲームです。プレイヤーは異世界から召喚したモンスター「マモン」を育成し、最強のマモン使い「マモンキング」を目指します。自由度の高い育成システムと、プレイヤーの戦略と判断力が勝敗を分ける戦闘システムが魅力です。自分だけの最強の「マモン」を創り上げよう！

▼作品情報

タイトル：『マモンキング』

ジャンル：モンスター育成シミュレーションゲーム

発売機種：Nintendo Switch(TM) 、PC(Steam(R))

プレイ人数：1人

発売日：2025年12月11日(木)

販売価格：1,480円(税込)

対応言語：日本語・英語

トレーラー動画：https://youtu.be/C5YjMI8--uw?si=qngGnqKi39j3tm-P

Nintendo Switch(TM)：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000105675

Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/4030290/_/?l=japanese

■各販売プラットフォームでランキング上位を席巻！

リリース後、数多くの方にプレイいただき、Steam(R)国内売上ランキング1位、Nintendo Switch(TM)ダウンロードソフトランキング2位という、インディーゲームとしては異例の快挙を達成しました。多くの実況配信やSNSでの口コミを通じ、今もなお新規プレイヤーが続々と増え続けています。

■実況動画について

『マモンキング』は実況・配信大歓迎です！

プレイ動画やライブ配信は、個人や法人、営利・非営利に関わらず、禁止事項に抵触しない限り、事前の許諾なしに自由にご投稿いただけます。皆さんの実況で、ぜひ本ゲームの魅力を世界中へ発信してください。

■『よしなま』とは

YouTubeチャンネル登録者数100万人超の動画クリエイター。

2015年からアクションゲームの実況動画を投稿開始。

毎日投稿をほとんど欠かさず、ゲームプレイを趣味として生活し、そのありのままの姿を動画にする生き様に根強いファンも多い。Twitch等でもほぼ毎日配信を行い、動画と生配信の二刀流で、多くの若者を魅了・翻弄している。

【LiTMUS株式会社】

所在地：東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー28階

代表者：代表取締役社長 桑村 崇一郎

設立：2021年12月

事業内容：LiTMUS(リトマス)株式会社は、『青鬼』シリーズや『脱獄ごっこPRO』等のコンテンツ企画・ライセンス・パブリッシングを行なっています。

コーポレートサイト：https://litmus-ent.jp/