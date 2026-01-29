【住吉駅 徒歩１分】女性専門パーソナルピラティス COCOLANCE（ココランス）住吉店が２０２６年３月３日にオープン

株式会社EMILUS

COCOLANCEでは女性インストラクターとの、マンツーマンピラティスレッスンが受けられます。

近年、K-POPアイドルがピラティスで美しいスタイルを作っていることが話題になったり、SNSのインフルエンサーがピラティスを継続していることが取り上げられるにつれて、ピラティスで女性らしい美しい身体をつくりたいというニーズが高まってきています。



加えて、通常のピラティスよりもさらにトレーニング効果が高く、理想の身体を作りやすいと話題の「マシンピラティス」が脚光を浴びていCOCOLANCEでは女性インストラクターとの、マンツーマンピラティスレッスンが受けられます。ます。



COCOLANCE（ココランス）は、このようなニーズに応えるべく、女性が美しい身体になることに特化した高品質のマシンピラティスサービスを提供いたします。



COCOLANCEは「心地よい」癒しのピラティス空間を提供しています。

【プランと料金】



[通常プラン]


月４回プラン　\32,000（税込 \35,200）/月額


月８回プラン　\62,400（税込 \68,640）/月額


月１２回プラン　\91,200（税込 \100,320）/月額



[ペアプラン]　ご家族やお友達と一緒に！（＊女性のみ）


月４回ペアプラン　\48,000（税込 \52,800）/月額


月８回ペアプラン　\93,600（税込 \102,960）/月額


月１２回ペアプラン　\136,800（税込 \150,480）/月額




基本プランは３種類で、月に通う回数が４回、８回、１２回となります。



短期間で早く結果を出したい方や、大幅なダイエットを成功させたい方には、月８回または月１２回のプランをおすすめしております。



＊上記の月額プランに加えて、入会時と体験レッスン時に、以下の単発のお支払いが発生します。



入会金　\30,000（税込\33,000円）→\0


↑↑↑


キャンペーン中（限定20名）↑↑↑



体験レッスン　\7,000（税込\7,700円）→ \0


↑↑↑無料キャンペーン中（限定20名）↑↑↑



◆ご予約・お問合せは公式LINEから


→https://lin.ee/eV1dxu6


◆COCOLANCE 住吉店のHP


→https://cocolance.jp/location/sumiyoshi/




【COCOLANCE（ココランス）の４つの特長】



特長１．完全個室だから人目が気にならない



COCOLANCEは完全個室ピラティススタジオなので、他のお客様の視線を気にせず、自分のペースでピラティスをすることができます。（女性インストラクターとあなたのみの空間。）


落ち着いて集中できるからこそ、より高い効果を得ることが可能です。




特長２．女性専門だから初心者女性も安心



女性専門店で、女性インストラクターがご対応します。女性特有の身体の悩みや要望にも、あなたに合わせたパーソナル指導をいたします。


また、マンツーマンの指導なので、あなたの体力にぴったり合わせたレベルに調整し、あなたの目標を最短で叶えるようなピラティスのメニューをつくります。最高効率で理想の身体を手に入れましょう！




特長３．コスパ最高だから長く続けられる


完全個室ピラティス業界で屈指のコスパの良さを実現しています。これにより、続けやすく、ピラティス習慣が身につくので効果が出ます。継続的に通い、運動不足を解消し、健康的な生活を送りたい方にもおすすめです。



特長４．バリ風の癒しの上質空間


癒し効果の高い、バリ風の店内となっています。美しい身体になることに加えて、エステに通うような特別な癒しの時間をご提供します。




【COCOLANCE（ココランス）住吉店の営業時間】


毎日 9:00~21:45 営業


定休日なし（年末年始のみ休みとなります）



【COCOLANCE（ココランス）住吉店 の施設情報】


完全個室！


ウォーターサーバー完備！（飲み放題）


ウェア、シューズ、タオルのレンタル無料！（手ぶら通い可能）



【こんな方におすすめ！】



◆ ダイエットをしたいけど、1人では痩せられない方


マンツーマンピラティスで、インストラクターと２人３脚でダイエット！



◆ 女性らしい美しいボディラインを手に入れたい方


マシンピラティスで、女性らしい美ボディへ最短で近づけます！



◆ 筋肉でゴツくなるのは嫌な方


マシンピラティスはインナーマッスルを鍛えるので、ゴツくなったりはしません！



◆ 姿勢や身体の左右差をキレイにしたい方


インナーマッスルを鍛えることで姿勢がよくなり、左右のバランスも改善します！



◆ 運動不足を解消したい方


ピラティスでは、ウェイトトレーニングほどの激しい負荷を身体にかけることはありません。そのため、続けやすく怪我もしづらく、健康的な運動習慣を得ることができます！



【代表挨拶】


COCOLANCE代表　岩崎茉緒




ストレスからくる精神バランスの崩れ、肥満、爆食などに悩んでいませんか？



ピラティスでは自分自身と向き合う時間を作り、その中で姿勢改善やボディメイクを行なっていきます。女性は特にインナーマッスルを鍛えることで体のラインが綺麗になります。



私自身、ピラティスで産後－15kgのダイエットに成功しました。産後は、骨格や筋肉のバランスが崩れている状態なので、ピラティスを通して身体のバランスを整えながら鍛えました。その結果、8ヶ月で－15kgのダイエットに成功することができたのです。



また、ピラティスのストレス解消効果も、ダイエット成功の要因となりました。ストレスを解消することで、ホルモンバランスが崩れにくくなったからです。



体の内側、外側どちらにもアプローチが可能なピラティスを通し、日々の生活に潤いと活気をもたらすことができればと考えています。個々の美を追求しながら、心と体のバランスを支えるお手伝いができると嬉しいです。




【運営会社】



社名：株式会社EMILUS（エミラス）


住所：東京都杉並区阿佐谷南3-37-13 大同ビル503


代表取締役：岩崎茉緒


設立：2023年7月


資本金：800万円