100STARSによるAWAラウンジ新レギュラー番組！「ワンスタ学園」 2/9(月)21:00～スタート！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年2月9日(月) 21:00～、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」にて、“全力でふざけて、全力で楽しんで、全力でカッコいいメンズアイドルグループ”・100STARSによる新レギュラー番組「ワンスタ学園」をスタートいたします。

「ワンスタ学園」は、100STARSのメンバーたちが学園の“生徒”となり、音楽業界の一線で活躍する“先生”たちから様々なスキルを学んでいく中で、アイドルとしてのスキルアップを目指していく、学園型の生配信ラジオ番組。

初回は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」など数多くのバズ曲を手がける音楽クリエイター・早川博隆が、学園初のゲスト講師として出演。100STARSメンバーはもちろん、リスナーにとってもタメになる音楽授業を展開する予定です。

また、番組内ではAWAラウンジならではのプレゼント企画も実施。新感覚の音楽ラジオ番組をお楽しみに！

AWAラウンジはどなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやアーティストとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひAWAアプリをダウンロードの上、番組をお楽しみください。

■「ワンスタ学園」概要

初回開催日時：2026年2月9日(月) 21:00～22:00

出演：100STARS、早川博隆

※日程・出演者は急遽変更になる場合がございます



▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_onestar_academy_260209

■100STARS

全力でふざけて、全力で楽しんで、全力でカッコいい6人組メンズアイドルグループ。

都内を中心に LIVE 活動やファンイベントを開催。

■早川博隆

株式会社Rebrast 代表取締役／音楽プロデューサー／StellaPhizzメンバー

千葉県松戸市出身。法政大学卒業。

2018年、作編曲を手掛けたAKB48「Teacher Teacher」が日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞。同年のオリコンCD売り上げランキング1位を獲得（300万枚以上）。乃木坂46「帰り道は遠回りをしたくなる」では編曲を担当し、同年のNHK紅白歌合戦にて披露された。

「かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET(詞曲編)」「キューにストップできません！ / CUTIE STREET(詞曲編)」「≠ME / サマーチョコレート(編曲)」などバズ曲を連発している。



▼株式会社Rebrast

https://rebrast.com/

■AWA概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億7,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm