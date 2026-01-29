ラクロス国際大会「SEKAI CROSSE」オフィシャルアンバサダー決定！　さらば青春の光さん、野呂佳代さん、澤穂希さんが就任

株式会社Little Sunflower

スポーツとカルチャーが交差する国際イベントが今年も始動する。2026年3月21日(土)に富士通スタジアム川崎で開催されるラクロス国際大会「SEKAI CROSSE」のオフィシャルアンバサダーに、さらば青春の光さん、野呂佳代さん、澤穂希さんの就任が決定しました。

本大会は、日本初のプロラクロスプレイヤー・山田幸代と100人を超える現役大学生が中心となり開催する日本最大級のラクロス国際イベント。世界最高峰のプレイヤーと日本トップ選手が激突する舞台を、各界の第一線で活躍する3組が後押しする。

■ オフィシャルアンバサダー紹介

● さらば青春の光（森田哲矢さん／東ブクロさん）

独自の視点と圧倒的な存在感でエンタメ界を席巻するお笑い人気コンビ。競技の熱量と会場の一体感を生み出す存在として大会を盛り上げます。

本人コメント

「ほんとに僕らでいいんですかね？ほんとに？ラクロスファンの皆さん、お手柔らかに、、、。ラクロスをこれから楽しむ皆さん、一緒に盛り上げていきましょう！精一杯頑張ります！」

● 野呂佳代さん

俳優・タレントとして幅広い世代から支持を集める存在。スポーツを“観る楽しさ”へと広げる役割を担います。

本人コメント

「実は私・・・昔ラクロス部に入ろうか迷ったことがあって・・・。ちょっと後悔していたので、とても楽しみです！一緒に盛り上がっていきましょう！」

● 澤穂希さん

FIFA女子ワールドカップ優勝、バロンドール受賞、日本サッカー界を象徴するレジェンド。世界と戦い続けてきた経験を持つ存在として、挑戦するアスリートの姿を発信していきます。

本人コメント

「世界と戦う日本の選手たちの姿は、次世代に大きな夢を与えます。この大会が新しいスポーツの可能性を広げる場になることを期待しています。」

■ 大会について

SEKAI CROSSEは、日本のトッププレイヤーと世界最高峰のプレイヤーが激突する国際ラクロスイベント。競技の枠を超え、次世代アスリート、学生、地域が交差する新しいスポーツの形を目指します。

大会前後には、来日選手たちが近隣の小学校を訪問し、日本の子どもたちにラクロスの魅力や世界に挑戦する楽しさを伝える交流イベントも実施予定です。ラクロスは2028年ロサンゼルス五輪の正式種目に決定。男子日本代表は2023年の国際大会で5位入賞を果たしており、世界との距離は確実に縮まっています。

■ 大会代表 山田幸代コメント

「ラクロスは今、世界的に広がりを見せています。日本の若い世代や子どもたちに“世界と戦う舞台がここにある”ことを伝えたい。その想いに共鳴してくださったアンバサダーの皆様と共に、日本から新しいスポーツムーブメントを発信していきます。」

■ 大会概要

大会名：KPMG SEKAI CROSSE 2026

開催日：2026年3月21日(土)

会場：富士通スタジアム川崎

チケット：2026年2月1日よりローチケにて販売開始予定

公式HP：https://sekaicrosse.net

公式SNS：https://www.instagram.com/sekaicrosse