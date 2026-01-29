＼1/28新作解禁／「今年の春、これが正解。」antiquaでつくる大人の春スタイル
春の装いをアップデートしたい大人の女性に向けて、antiqua（アンティカ）から2026年春夏の新作アイテムが登場しました。
「何を着ればいいか迷う」「シンプルだけど地味にはしたくない」
そんな日常の悩みに寄り添い、着るだけでコーデが完成する即戦力アイテムを厳選しています。
新作はこちら :
https://www.antiqua.co.jp/view/page/new_and_reitem
● 変形 ニットトップス
さらりとしたニットが肌に触れ、軽やかな着心地に。
ラフさの中に品よさを添えて。スリットと前後差で動きが生まれ、後ろ姿まで美しく。
重ねる楽しさが広がる、お洒落に敏感な大人のための一枚です。
商品番号：PN-00595
カラー：ホワイト／ブラック／レッド／杢グレー
サイズ：Onesize
▼ 商品ページ
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000028959
● タックブルゾン
さっと羽織るだけで印象が整う、シンプルなデザインの軽アウター（ライトアウター）。
ふんわりとした膨らみが、やさしく体を包み込む。縦に流れるタックが、すっきりとした印象を添える。
ワンピースの羽織にも、デニム合わせにも
どんなスタイルにも好相性。
商品番号：PKS-00001
カラー：ナチュラル/ブラック
サイズ：Onesize
▼ 商品ページ
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029278
antiquaでは、今後も季節やライフスタイルに寄り添うアイテムを提案してまいります。
春の新作ラインナップを通じて、より自由で豊かなファッション体験をお届けします。
■ antiqua公式サイトでチェック！
その他の新作アイテムは公式オンラインストアでご覧ください。
新作特集ページはこちら :
https://www.antiqua.co.jp/view/page/new_and_reitem
株式会社 antiqua
antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。
関連URL
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/