資格取得の第一歩！公認会計士を目指す人のための『財務会計論-入門』、待望の無料Web体験講座が開講【TAC公認会計士講座】

TAC公認会計士講座、『財務会計論入門計算 全6回』の無料体験講座を受付開始

TAC株式会社財務会計論（計算）-入門 全6回 無料Web体験講座【TAC公認会計士講座】

公認会計士受験指導で圧倒的な実績を誇る「資格の学校TAC」（以下、TAC）は、財務会計の計算スキルに特化した『財務会計論入門計算 全6回講座』の無料体験キャンペーンを開始いたします。

■概要

本講座は、TAC公認会計士講座の入門カリキュラムの一環として、財務会計の「計算」に特化した短期集中プログラムです。全6回の講座を通じて、貸借対照表（B/S）や損益計算書（P/L）の作成プロセスを、TACメソッドに基づいた具体的な設例と計算演習を通じて体系的に学びます。

サービス名：

TAC公認会計士講座『財務会計論-入門 全6回』無料体験

対象者：

公認会計士試験の受験を検討している大学生、社会人の方など公認会計士にご興味がある方

内 容：

TAC公認会計士講座の合格カリキュラムに基づき、財務会計論の基礎となる主要な計算論点を網羅します。日商簿記３級相当の知識が学べます。

第1回：簿記の基本原理

基本的な帳簿組織

第2回：簿記一巡の手続き（その１）

財務諸表の雛形

現金及び預金

第3回：商品売買

手形及び電子記録債権・債務

第4回：固定資産

その他の取引

貸倒れと貸倒引当金

第5回：経過勘定

簿記一巡の手続（その２）

純資産の部

税金

第6回：実力テスト

■短期合格を目指す「2027年目標」・じっくり学ぶ「2028年目標」へのスムーズな合流を実現

今回の無料体験講座は、単なるお試し講座ではありません。公認会計士合格に向けた本格的な学習カリキュラムのスタート地点です。本講座を体験いただくことで、ご自身の学習スタイルに合ったコースを選択し、スムーズに学習を本格化させることができます。

TAC公認会計士講座

1、2027年・2028年合格目標【フルコミットS本科生】への合流

学習にコミットし、短期合格を目指す方向けのコースです。本講座で基礎計算を学び、その後の論点の学習へスムーズに移行し、短期合格の可能性を最大限に高めます。登録とともに、全６回を即時ご視聴いただくことができます。

＞2027年目標の体験講義を受講！

2、2028年合格目標【2年L本科生】への合流

大学や仕事と両立しながら、じっくりと学習を進めたい方向けのコースです。今回の入門講座は、この2年コースの学習開始時期に最適化されており、無理なくスタートを切ることが可能です。

初回配信（オリエンテーション）は2月2日（月）から配信予定です。

＞2028年目標の体験講義を受講！

■形式

Web通信講座（オンライン）



■費用

無料

■詳細・利用登録（無料）はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/zaimu_taiken_new.html#web

＼TAC公認会計士講座より耳寄り情報／

公認会計士を目指すならTAC！

TACには公認会計士試験に精通した「合格者・実務家講師」や業界初の合格者累計数1万人を突破している実績、「合格ノウハウ」があります。

高い合格実績の理由として

１．迷わず学習できる「カリキュラム」

２．適正量でわかりやすい「教材と講義」

３．徹底した「個別学習指導」と「質問体制」

があります。



合格実績のTACなら安心！公認会計士を目指すなら、やっぱりTACです！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei.html

公認会計士について知りたい！

公認会計士の試験概要や仕事内容、その魅力を詳しく解説！

「公認会計士の年収ってどのくらい？」

「公認会計士を目指すメリット・デメリットとは」

「公認会計士と税理士の違いを知りたい！」

等々、あなたの "知りたい" に答えます！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_cpa.html

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

代表者：代表取締役社長：多田 敏男

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号