大阪市内を一望できる絶景レストランにてランチビュッフェをスタート！リブマックスさきしまコスモタワーホテル17F

株式会社リブ・マックス

2026年2月1日（日）、株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役 有山 憲）は、
大阪ベイエリアに位置する「リブマックスさきしまコスモタワーホテル」の館内レストランにてランチビュッフェの営業をスタートします。ホテルにご宿泊のお客さま以外もご利用いただけます。



リブマックスリゾートが誇る、至福のランチビュッフェを提供。17階に位置し、全２８０席の大阪を一望できるパノラマビューの店内にて絶景を眺めながらの心と身体に美味しいお料理をご堪能ください。





目玉はライブキッチンでの揚げたて天ぷら。目の前で揚げる出来立ての天ぷらをどうぞ！



《オープン》11：30～


《ラストオーダー》～14：00


ビュッフェ　2,500円（ソフトドリンク込み）






ビュッフェメニューは和食・洋食など約30種の豊富なメニューをご堪能いただけます。


ケーキやソフトクリームなどのデザートも豊富にご準備しております。


【メニュー】


ライブキッチン：天ぷら


種類（海老/お魚/お野菜）



・パスタ・ビーフシチュー・バターライス・煮込みハンバーグ


・スクランブルエッグ・からあげ・餃子・ウインナー・ベーコン


・麻婆茄子・大阪名物！串カツ



・サラダバー・パン・洋風スープ・カレー


※仕入れの状況により、メニューの変更もあります。



宿泊とセットでお得なプランもご用意。


公式予約サイト：https://www.hotel-livemax.com/osaka/cosmotower/


9F～17F客室フロアにて運営中。2026年春にサウナ・大浴場施設と客室64室の客室を増設予定。


全ての客室が35平方メートル 以上あり最大6名まで宿泊可能で機能性とデザイン性を両立させた和洋室が中心。展望台から見える夜景は日本の夜景百選に選ばれたほどで、階数は違えど全ての客室から関西の夜景を一望できます。



敷地内地下に提携駐車場設備があり、高速道路入口も近く大阪市内方面へのアクセスも良いためお車で大阪までお越しになられるお客様にはおすすめです。（大阪梅田・難波ともに25分。）




客室タイプ＞


コンフォート和洋室（35平方メートル ）　199室


スイートファミリールーム(35平方メートル )　65室


デザイナーズコーナーツインルーム(35平方メートル )　29室


コーナーツインルーム(35平方メートル )　4室


コラボルーム(35平方メートル )　2室


計299室



施設概要


【リブマックスさきしまコスモタワーホテル　17Fレストラン】


《住所》大阪府大阪市住之江区南港北１丁目14-16


《アクセス》電車でのアクセス：


トレードセンター前駅2番出口より徒歩約3分


コスモスクエア駅より徒歩約7分


車でのアクセス：


天保山方面：大阪港咲洲トンネル咲洲側出口より約1分


予約サイト：https://www.hotel-livemax.com/osaka/cosmotower/



レストラン営業時間・料金


《オープン》11：30～


《ラストオーダー》～14：00


ビュッフェ　2,500円（ソフトドリンク込み）



《宿泊》全299室（2026年春　サウナ・大浴場施設・客室64室増設予定）



問合せ：06-6655-0028


リブマックス ホテルズ＆リゾーツについて


リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国198棟　展開中の日本最大級の直営型ホテルブランドです。



ホテルリブマックス ブランド


旅を満喫するためのシンプルな宿泊スタイルをテーマに、ランクにより分けられた各3ブランドによる展開を行っております。


ゲストの皆様にとって快適なライフスタイルをお約束いたします。


公式HP : https://www.hotel-livemax.com/


公式インスタグラム：@livemax_hotel



【リブマックスリゾート】　


「リゾートをもっと身近に」をテーマに気兼ねなくご利用いただけるリゾートホテルを目指し、天然温泉を利用した客室露天風呂＆スパやビュッフェ形式のお食事など様々なニーズにお応えしてまいります。


公式HP：https://www.livemax-resort.com/


公式インスタグラム：@livemax_resorts



【ご予約について】


ホテルリブマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/


リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/


公式アプリ：AppStore、GooglePlayから「ホテルリブマックス」で検索


【お問合せについて】


お問合せフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/