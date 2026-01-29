2月末まで！DX業務用お掃除ロボット 無償トライアルキャンペーン！

日本AIセンターホールディングス株式会社

2月末までのお申し込みで3月以降実施！全国対応！

つくば市のロボット販売企業「日本AIセンターホールディングス株式会社」が、

AI搭載最新DX業務用お掃除ロボット「KEENON C40」の1週間無償トライアルキャンペーンを実施する。

ご参考動画：https://youtu.be/Gd4mC4TcF6s?si=jAedoEsHSSyhiAyj

【吸引・水拭き・掃き・乾拭き すべてを1台に集約した最新モデル】

トリプルローラー構造で掃き掃除と水拭きを同時に実現！

乾湿分離により一度でゴミと水汚れを効率的に除去することで、清掃時間を大幅に短縮します。

ブラシ交換の必要がなく、ゴミ箱や汚水タンクも簡単に取り外せます。

汚水タンクは洗浄可能であるため、ロボットを常に衛生的に保ち、臭いの発生を防ぐことができます。

【安全・衛生面の向上】

清掃後の床を瞬時に乾燥させる強力な吸引モーターを搭載。床に残った水分をすぐに取り除くことで、滑りや転倒などの安全リスクを防止し、施設内の衛生環境も維持します。

【AI自律走行で安定した清掃品質】

AI自律走行技術と高精度LiDARセンサーを搭載。 障害物や人の動きを自動で検知し、最適なルートを判断してスムーズに走行します。 高精度な自律走行と均一な清掃パフォーマンスにより、商業施設・オフィス・医療機関・ホテルなど、清潔さが求められる環境でも安心してお使いいただけます。

汚水交換もラクラク！

汚水交換も楽チン！交換式リチウムイオンバッテリーを採用しており、わずか5秒でバッテリー交換が可能。 最大12時間持続し、バッテリー切れによる稼働停止を最小限に抑え、長時間の連続清掃を実現します。 夜間や閉店後の清掃作業を自動化することで、人手不足を解消し、作業時間の短縮と電力コストの削減を両立します。

【清掃をデータ化】

アプリで簡単管理！

【キャンペーン概要】

・募集期間 2026年2月28日まで

・実施機関 2026年3月から順次

・トライアル期間 最大1週間

・お申し込み方法 日本AIセンターホールディングス HPへお問い合わせもしくは

https://shop.nihonaicenter.co.jp/trial-deployment/#formでのネット申し込み(https://shop.nihonaicenter.co.jp/trial-deployment/#form%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF)

・対象 法人様限定のお申し込みとなります。

・ご利用シーン 商業施設、オフィスビル、介護施設、病院など

【お問い合わせ先】

日本AIセンターホールディングス株式会社 担当：安倍(アベ)

メ-ルアドレス：Masataka_Abe@nihonaicenter.co.jp

電話：050-1725-4322

所在地：茨城県 つくば市御幸が丘34 プロロジスパークつくば3

URL：https://nihonaicenter.co.jp/