「HitPaw Edimakor Ver.4.6.0」リリース！モーショントラッキング＆AI自動モザイクを新搭載
株式会社HitPawは、初心者でも直感的に操作できるAI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/bNp9Z6)」の最新バージョン Ver.4.6.0 を本日公開しました。
本バージョンでは、モーショントラッキングおよびAI自動モザイク機能を新たに搭載。人物や物体の動きを自動で追従しながら映像を加工したり、顔や車などの個人情報をスムーズに保護できるようになりました。
さらに、字幕表現の進化、画像補正機能の追加、AIダンスの品質向上など、複数のAI編集機能を横断的に強化。AI時代に求められる動画制作フローを、より直感的でスムーズに体験できる構成となっています。
Edimakor V4.6.0のアップデート一覽
今回のアップデートでは、新機能の追加と既存機能の最適化により、動画編集体験をさらに向上させました。以下に、本バージョンの主な変更点をご紹介します。
EdimakorV4.6.0の新機能1. モーショントラッキング(https://reurl.cc/bNpYlr)| 映像内の人物や物体を自動で追跡し、複数エレメントと連動可能
モーショントラッキングを使うことで、人物や物体、風景の動きを自動で追従し、映像内の複数のエレメント（テキスト、画像、スタンプなど）を連動させて動かすことができます。また、顔や車などの情報を隠すため、モザイクやスタンプを追跡に利用することも可能です。
- ゲーム動画では、対応するキャラクター名の自動ラベル付けも可能
- 複数の追跡要素を同時にリンク可能
- 追跡中に対象が一時的に消える場合、タイムライン上に再追跡を促すラベルを表示
- 完了後は追跡フレームの表示をオフにして編集を妨げない
利用制限：有料プランは無制限、無料版は体験1回のみ
Edimakor-モーショントラッキング
2. AI 自動モザイク(https://reurl.cc/bNpYlr) | 動画内の個人情報や敏感情報をワンタッチで保護
三種類のモザイクスタイルを選択可能で、効果のプレビューや強度調整もできます。追跡ボタンを押すだけで自動でモザイクを適用。対象が一時的に消える場合は再追跡ラベルを表示
Edimakor-AI 自動モザイク
活 用 例 ：顔や車ナンバーの隠蔽／ゲーム実況や配信動画／SNS投稿用ショート動画／教育・解説動画
利用制限：有料プランは無制限、無料版は体験1回のみ
3. 画像補正 | 古い写真やブレた映像も、鮮明でリアルに
新バージョンでは、低解像度やブレのある画像、夜景や弱光で撮影した写真、AIGC生成画像の画質をリアルに改善できるようになりました。色彩補正、ノイズ除去、黒白写真のカラー化、高解像度化など、多彩な補正が可能です。
Edimakor-画像補正(高画質化になる）
活用例：
- 家族写真や思い出のアルバムの修復
- 夜間撮影や暗所撮影の動画素材補正
- AIGC生成画像や素材のクオリティアップ
- メモや資料など文字の視認性向上
対応解像度：720P / 1080P / 2K / 4K
Edimakor V4.6.0 機能進化ポイント1. STT字幕(https://reurl.cc/QVQZxq) | 音声を自動解析し、重要情報をハイライト表示
プログレッシブ字幕：字幕の解析精度が向上し、字幕条の重要情報を自動でハイライトできるようになりました。キーワードのデフォルト色またはカスタム色で強調可能
STT字幕様式-プログレッシブ字幕
ハイライト字幕：文字色、背景色、縁取り色、縁取り太さなど字幕スタイルを細かく設定可能
活用例：
- 知識・教育系動画で情報を強調
- エンタメ・切り抜き動画で感情やニュアンスを演出
機能詳細：
- 逐（単語・行・ページ）表示設定に対応し、一度に表示する文字数や行数を柔軟に調整可能
- 音声から文字起こし機能（自動字幕生成）と組み合わせて使用する場合、追加ポイント消費は不要
2. テロップ(https://reurl.cc/9b8R9O) | 背景や縁取りも自由にカスタマイズでき、表現力アップ
Ver.4.6.0では、テキストテロップに背景色塗りつぶしや角丸設定が追加され、文字や縁取りの色も自由に変更可能になりました。
主な機能ポイント：
- 完全塗りつぶし・部分塗りつぶしの2種類の角丸スタイルを搭載
- スライダーで角丸の形状や縁取り太さを細かく調整可能
- 文字色と縁取り色を一括で変更可能
- アニメーションテキスト・テンプレート内テキストには非対応（通常テキスト用）
Edimakor-テロップ様式
活用例：
- Vlogや解説動画で文字を目立たせて情報を強調
- SNSショート動画で感情や雰囲気を演出
- 企業説明映像や教育コンテンツで視認性を高める
AIダンス(https://reurl.cc/Ebd1MR)機能のアップデート | キャラクターを自然に動かし、SNS人気ダンスも再現
1枚のキャラクター画像とダンステンプレート動画を組み合わせるだけで、キャラクターが自然な動き・表情・口の動きで踊り出します。
今回のアップデートでは、動きの再現精度が向上し、ショート動画で人気の「AI犬ダンス」や「AI赤ちゃんダンス」など、トレンド表現もよりリアルに制作できるようになりました。
縦動画・横動画などさまざまな画面比率にも対応しており、SNS向けショート動画制作にも最適です。
Edimakor-AIダンスアップデート
活用例：
- TikTok・YouTube Shortsで話題の「AI犬ダンス」「AI赤ちゃんダンス」動画
- キャラクターやマスコットを使ったバズ狙いのショート動画
- VTuber・IPキャラクターの簡単ダンス演出
- 子ども向け・エンタメ系コンテンツの演出強化
※より自然な生成結果を得るため、キャラクター画像はダンステンプレート動画と近い縦横比のものを推奨します。
今だけの特別オファー｜有料プラン限定 AIクレジット 55%OFF
今回の Ver.4.6.0アップデート公開を記念し、AIクレジットを対象とした期間限定の特別キャンペーンを実施します。
- キャンペーン概要 -
対象ユーザー： 有料プラン-永久ライセンス
対象商品： 40,000 AIクレジット / 100,000 AIクレジット
割引内容： 55%OFF
実施期間： 2026年2月28日（木）まで
Edimakor-限定55％OFFセール
対象ユーザーは、編集画面起動前のトップ画面右上に表示される 「ギフトアイコン」 から、すぐにキャンペーンに参加できます。
本キャンペーンを利用することで、モーショントラッキングやAI自動モザイク、AIダンスなど、Ver.4.6.0で追加・強化された最新AI編集機能を、使用回数や制限を気にせず、より自由に活用することが可能です。
AI表現の幅が大きく広がったこのタイミングだからこそ、ぜひお得な条件で、最新の編集体験をお楽しみください。
有料プランをお得に購入 :
https://reurl.cc/bNp9Z6
最後に
今回のEdimakor Ver.4.6.0(https://reurl.cc/bNp9Z6)アップデートは、
「AIをもっと身近に、もっと直感的に使える編集体験を届けたい」という私たちの考えを、さらに一歩前に進めるものです。
専門知識がなくても、思いついた表現をすぐ形にできる。赤ちゃんダンスやペットダンスのようなトレンド表現も、難しい設定なしで楽しめる。
Edimakorはこれからも、初心者でも迷わず使えるAI編集ツールであり続けます。
今後はAIダンスをはじめ、モーショントラッキングや自動編集などの機能をさらに進化させ、
「試してみたい」が「すぐできた」に変わる体験を広げていく予定です。
AI表現がもっと自由になる次のステップへ。
Edimakorは、創作のハードルを下げる進化を止めません。
★最新版をダウンロード★ :
https://reurl.cc/bNp9Z6
お問い合わせ
HitPaw Edimakorについてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan
Note：https://note.com/edimakor_japan
X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP