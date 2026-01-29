「HitPaw Edimakor Ver.4.6.0」リリース！モーショントラッキング＆AI自動モザイクを新搭載

HitPaw.,Limited

株式会社HitPawは、初心者でも直感的に操作できるAI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/bNp9Z6)」の最新バージョン Ver.4.6.0 を本日公開しました。

本バージョンでは、モーショントラッキングおよびAI自動モザイク機能を新たに搭載。人物や物体の動きを自動で追従しながら映像を加工したり、顔や車などの個人情報をスムーズに保護できるようになりました。

さらに、字幕表現の進化、画像補正機能の追加、AIダンスの品質向上など、複数のAI編集機能を横断的に強化。AI時代に求められる動画制作フローを、より直感的でスムーズに体験できる構成となっています。

Edimakor V4.6.0のアップデート一覽

今回のアップデートでは、新機能の追加と既存機能の最適化により、動画編集体験をさらに向上させました。以下に、本バージョンの主な変更点をご紹介します。

EdimakorV4.6.0の新機能

1. モーショントラッキング(https://reurl.cc/bNpYlr)| 映像内の人物や物体を自動で追跡し、複数エレメントと連動可能

モーショントラッキングを使うことで、人物や物体、風景の動きを自動で追従し、映像内の複数のエレメント（テキスト、画像、スタンプなど）を連動させて動かすことができます。また、顔や車などの情報を隠すため、モザイクやスタンプを追跡に利用することも可能です。

- ゲーム動画では、対応するキャラクター名の自動ラベル付けも可能- 複数の追跡要素を同時にリンク可能- 追跡中に対象が一時的に消える場合、タイムライン上に再追跡を促すラベルを表示- 完了後は追跡フレームの表示をオフにして編集を妨げない

利用制限：有料プランは無制限、無料版は体験1回のみ

Edimakor-モーショントラッキング2. AI 自動モザイク(https://reurl.cc/bNpYlr) | 動画内の個人情報や敏感情報をワンタッチで保護

三種類のモザイクスタイルを選択可能で、効果のプレビューや強度調整もできます。追跡ボタンを押すだけで自動でモザイクを適用。対象が一時的に消える場合は再追跡ラベルを表示

Edimakor-AI 自動モザイク

活 用 例 ：顔や車ナンバーの隠蔽／ゲーム実況や配信動画／SNS投稿用ショート動画／教育・解説動画

利用制限：有料プランは無制限、無料版は体験1回のみ

3. 画像補正 | 古い写真やブレた映像も、鮮明でリアルに

新バージョンでは、低解像度やブレのある画像、夜景や弱光で撮影した写真、AIGC生成画像の画質をリアルに改善できるようになりました。色彩補正、ノイズ除去、黒白写真のカラー化、高解像度化など、多彩な補正が可能です。

Edimakor-画像補正(高画質化になる）

活用例：

- 家族写真や思い出のアルバムの修復- 夜間撮影や暗所撮影の動画素材補正- AIGC生成画像や素材のクオリティアップ- メモや資料など文字の視認性向上

対応解像度：720P / 1080P / 2K / 4K

Edimakor V4.6.0 機能進化ポイント

1. STT字幕(https://reurl.cc/QVQZxq) | 音声を自動解析し、重要情報をハイライト表示

プログレッシブ字幕：字幕の解析精度が向上し、字幕条の重要情報を自動でハイライトできるようになりました。キーワードのデフォルト色またはカスタム色で強調可能

STT字幕様式-プログレッシブ字幕

ハイライト字幕：文字色、背景色、縁取り色、縁取り太さなど字幕スタイルを細かく設定可能

活用例：

- 知識・教育系動画で情報を強調- エンタメ・切り抜き動画で感情やニュアンスを演出

機能詳細：

- 逐（単語・行・ページ）表示設定に対応し、一度に表示する文字数や行数を柔軟に調整可能- 音声から文字起こし機能（自動字幕生成）と組み合わせて使用する場合、追加ポイント消費は不要2. テロップ(https://reurl.cc/9b8R9O) | 背景や縁取りも自由にカスタマイズでき、表現力アップ

Ver.4.6.0では、テキストテロップに背景色塗りつぶしや角丸設定が追加され、文字や縁取りの色も自由に変更可能になりました。

主な機能ポイント：

- 完全塗りつぶし・部分塗りつぶしの2種類の角丸スタイルを搭載- スライダーで角丸の形状や縁取り太さを細かく調整可能- 文字色と縁取り色を一括で変更可能- アニメーションテキスト・テンプレート内テキストには非対応（通常テキスト用）Edimakor-テロップ様式

活用例：

- Vlogや解説動画で文字を目立たせて情報を強調- SNSショート動画で感情や雰囲気を演出- 企業説明映像や教育コンテンツで視認性を高めるAIダンス(https://reurl.cc/Ebd1MR)機能のアップデート | キャラクターを自然に動かし、SNS人気ダンスも再現

1枚のキャラクター画像とダンステンプレート動画を組み合わせるだけで、キャラクターが自然な動き・表情・口の動きで踊り出します。

今回のアップデートでは、動きの再現精度が向上し、ショート動画で人気の「AI犬ダンス」や「AI赤ちゃんダンス」など、トレンド表現もよりリアルに制作できるようになりました。

縦動画・横動画などさまざまな画面比率にも対応しており、SNS向けショート動画制作にも最適です。

Edimakor-AIダンスアップデート

活用例：

- TikTok・YouTube Shortsで話題の「AI犬ダンス」「AI赤ちゃんダンス」動画- キャラクターやマスコットを使ったバズ狙いのショート動画- VTuber・IPキャラクターの簡単ダンス演出- 子ども向け・エンタメ系コンテンツの演出強化

※より自然な生成結果を得るため、キャラクター画像はダンステンプレート動画と近い縦横比のものを推奨します。

今だけの特別オファー｜有料プラン限定 AIクレジット 55%OFF

今回の Ver.4.6.0アップデート公開を記念し、AIクレジットを対象とした期間限定の特別キャンペーンを実施します。

- キャンペーン概要 -

対象ユーザー： 有料プラン-永久ライセンス

対象商品： 40,000 AIクレジット / 100,000 AIクレジット

割引内容： 55%OFF

実施期間： 2026年2月28日（木）まで

Edimakor-限定55％OFFセール

対象ユーザーは、編集画面起動前のトップ画面右上に表示される 「ギフトアイコン」 から、すぐにキャンペーンに参加できます。

本キャンペーンを利用することで、モーショントラッキングやAI自動モザイク、AIダンスなど、Ver.4.6.0で追加・強化された最新AI編集機能を、使用回数や制限を気にせず、より自由に活用することが可能です。

AI表現の幅が大きく広がったこのタイミングだからこそ、ぜひお得な条件で、最新の編集体験をお楽しみください。

最後に

有料プランをお得に購入 :https://reurl.cc/bNp9Z6

今回のEdimakor Ver.4.6.0(https://reurl.cc/bNp9Z6)アップデートは、

「AIをもっと身近に、もっと直感的に使える編集体験を届けたい」という私たちの考えを、さらに一歩前に進めるものです。

専門知識がなくても、思いついた表現をすぐ形にできる。赤ちゃんダンスやペットダンスのようなトレンド表現も、難しい設定なしで楽しめる。

Edimakorはこれからも、初心者でも迷わず使えるAI編集ツールであり続けます。

今後はAIダンスをはじめ、モーショントラッキングや自動編集などの機能をさらに進化させ、

「試してみたい」が「すぐできた」に変わる体験を広げていく予定です。

AI表現がもっと自由になる次のステップへ。

Edimakorは、創作のハードルを下げる進化を止めません。

