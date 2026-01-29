声優 戸谷菊之介の初冠番組「戸谷菊之介の笑顔になるラジオ」AT-Xニコニコチャンネルプラスにて配信開始！
株式会社テレビ東京ホールディングス
声優・戸谷菊之介がパーソナリティを務める番組「戸谷菊之介の笑顔になるラジオ」！
株式会社エー・ティー・エックスは1月29日(木)20:00から声優 戸谷菊之介がパーソナリティを務める新ラジオ番組「戸谷菊之介の笑顔になるラジオ」をAT-Xニコニコチャンネルプラスにて配信いたします。
本番組は戸谷初となるレギュラーの冠番組！お笑い好きな戸谷が、リスナーが思わず笑顔になるような時間をお届け！
現在配信中の#0ではまず自己紹介や好きなものについてのトークからスタート！そして会員限定動画では、業界初！？アフタートークならぬビフォアトークと題し、番組名会議の様子を収録。ぜひ、あわせてお聴きください！
■『戸谷菊之介の笑顔になるラジオ』番組情報
トークやコーナーで魅せる”戸谷ワールド”、もちろんツッコミ大歓迎！みなさんも戸谷さんもにっこり笑顔になれる、そんなラジオをぜひきくのすけ。
【パーソナリティ】
戸谷菊之介
【配信日時】
#0：好評配信中
#1：1月29日(木)20:00
以降、隔週木曜20:00更新予定
※配信開始から4週間は無料でご視聴いただけます
【番組配信ページ】
https://nicochannel.jp/at-x/
【チャンネル会員プラン】
月額550円（税込）
アーカイブ視聴だけでなく会員限定動画などをご視聴いただけます
【番組公式SNS】
X：@toyaradio < https://x.com/toyaradio>
TikTok：@toyaradio < https://www.tiktok.com/@toyaradio>
ハッシュタグ：#とやらじ
■出演者コメント
戸谷菊之介
雄大な自然が広がり、空は晴れ渡り、道端には寝転ぶネコ。
そんなラジオを目指します。
絶対聞いてください、よろしくお願いします！