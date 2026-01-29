声優 戸谷菊之介の初冠番組「戸谷菊之介の笑顔になるラジオ」AT-Xニコニコチャンネルプラスにて配信開始！

写真拡大

株式会社テレビ東京ホールディングス

株式会社エー・ティー・エックスは1月29日(木)20:00から声優 戸谷菊之介がパーソナリティを務める新ラジオ番組「戸谷菊之介の笑顔になるラジオ」をAT-Xニコニコチャンネルプラスにて配信いたします。


本番組は戸谷初となるレギュラーの冠番組！お笑い好きな戸谷が、リスナーが思わず笑顔になるような時間をお届け！


現在配信中の#0ではまず自己紹介や好きなものについてのトークからスタート！そして会員限定動画では、業界初！？アフタートークならぬビフォアトークと題し、番組名会議の様子を収録。ぜひ、あわせてお聴きください！



■『戸谷菊之介の笑顔になるラジオ』番組情報

声優・戸谷菊之介がパーソナリティを務める番組「戸谷菊之介の笑顔になるラジオ」！
トークやコーナーで魅せる”戸谷ワールド”、もちろんツッコミ大歓迎！みなさんも戸谷さんもにっこり笑顔になれる、そんなラジオをぜひきくのすけ。




【パーソナリティ】


戸谷菊之介



【配信日時】


#0：好評配信中


#1：1月29日(木)20:00　


以降、隔週木曜20:00更新予定


※配信開始から4週間は無料でご視聴いただけます



【番組配信ページ】


https://nicochannel.jp/at-x/



【チャンネル会員プラン】


月額550円（税込）


アーカイブ視聴だけでなく会員限定動画などをご視聴いただけます



【番組公式SNS】


X：@toyaradio < https://x.com/toyaradio>


TikTok：@toyaradio < https://www.tiktok.com/@toyaradio>


ハッシュタグ：#とやらじ


■出演者コメント

戸谷菊之介


雄大な自然が広がり、空は晴れ渡り、道端には寝転ぶネコ。


そんなラジオを目指します。


絶対聞いてください、よろしくお願いします！