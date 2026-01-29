B.LEAGUE DRAFT 2026茨城ロボッツ 指名選手

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

2026年1月29日(木)にKanadevia Hall(東京都文京区)にて実施された「B.LEAGUE DRAFT 2026」において、茨城ロボッツは1巡目2位で下記の選手を指名し、交渉権を獲得しました。(契約が確定しているものではないためご注意ください)

茨城ロボッツ 指名選手

- 1巡目2位 赤間 賢人(あかま・けんと)- 2巡目 指名なし- 3巡目 指名なし※4巡目は全参加クラブが指名を回避したため、実施なし。

赤間 賢人(1巡目2位指名)

ポジション

SG

身長/体重

189cm/81kg

生年月日

2005年6月19日

出身地

福岡県

所属

東海大学

内外問わない多彩なスキルで得点を量産する天性のスコアラー。世代屈指の選手が大学2年生にしてBリーグドラフトにエントリーしました。高校時代から類稀な得点力で注目を集め、2、3年時にはウインターカップ3位(2年連続)までチームを牽引。名門・東海大学でも1年時から得点力をいかんなく発揮し、今年度の関東大学バスケットボール1部リーグ戦では全22試合に出場し、チーム最多の合計283得点(平均12.9得点)。インカレ2025でも4試合に出場し、同じくチーム最多の計57得点(平均14.3得点)と活躍を見せました。

赤間賢人選手 コメント

指名していただきありがとうございます。

自分がここまで成長できたのは自分の力だけではなく、これまで支えてくれた家族であったり、関係者の皆さまのおかげだと思っています。

その方々への感謝を忘れずに頑張っていきたいと思います。

落慶久GM コメント

いつも茨城ロボッツへの熱い応援、誠にありがとうございます。

この度B.LEAGUE DRAFT 2026にて、赤間賢人選手を1巡目2位での指名し、優先交渉権を獲得いたしました。

GMとして、記念すべき第1回のドラフトにおいて、大学バスケットボール界のトッププレーヤーの一人であり、将来性豊かな選手である赤間選手を指名できたことを大変嬉しく思います。

今回のB.LEAGUE DRAFT 2026に臨むにあたってクラブとしての方針、赤間選手を指名するに至った経緯を以下の通りご説明させていただきます。

我々は今回のドラフト開催に向けて、国内外の大学公式戦＆練習試合の視察、大学へ訪問し監督の皆さまとのコミュニケーションを通じ、有望選手を選定し、その選手を我々の練習に招待し、B.LEAGUEで活躍できるポテンシャルと適応力があるかなど、多くの時間を費やしリサーチし、候補となる選手を数名リストアップしておりました。

先日のドラフトロッタリー抽選の結果、1巡目2位指名権を獲得できたことから改めて、今回のドラフトに臨むにあたってクラブとしての方針を以下に定めました。

１.現状のロスターでの課題点を解決できる即戦力の選手

２.今後の茨城ロボッツの「核」となるポテンシャルとスター性を持つ選手

この2点を指名選手に求める基準として、選手を最終リストアップし、本日のドラフトに臨みました。

赤間選手は、学生界屈指のスコアラーであり、3Pシュートをはじめとしたシューティング能力は既にB1でも活躍できるレベルであると評価しており、現状でチームが課題としている3Pシュート成功確率とアテンプトの両面で貢献してくれると考えております。また、オフェンス面では３Pシュートだけではなく、フロア全体を見渡し、素晴らしいスペーシングとオフボールの動きを見せ、チームのオフェンスのオプションが増えることは間違いないと考えました。さらに、赤間選手のバスケットボールキャリアの中で高校・大学とチームのエースとして、自らのスコアリングでチームを勝利に導くという強いメンタリティは、今後数年間、年齢に関係なくチームに素晴らしい影響を及ぼしてくれると考えました。

以上の理由から、今回の1巡目2位指名を赤間選手とすることを確定した次第です。クラブとして赤間選手と契約締結し、ロボッツの一員として迎え入れることができた際には、赤間選手の今後のプロキャリアでの成功をチームとして全力で支え、共にステップアップしてまいりたいと思います。

最後に赤間選手が今回のB.LEAGUE DRAFT 2026にアーリーエントリーする決断した際に、温かく送り出していただいた入野監督をはじめ東海大学バスケットボール部の皆さま、赤間選手自身の決断を後押ししていただいた関係者の皆さまとご家族に感謝いたします。誠にありがとうございました。

B.LEAGUE DRAFT 2026

開催日時

2026年1月29日(木) 16:00開演

開催場所

Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)

特設サイト :https://www.bleague.jp/draft2026/

B.LEAGUE DRAFT制度概要 :https://bleague.rcms-mng.jp/files/user/B.LEAGUE_DRAFT.pdf