こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】2月14日 アントレプレナーシップ 第6回「ビジネスプランコンテスト」開催 ― 広く大学院・大学・高等専門学の学生からアイデアを募集、選ばれた上位10チームがプレゼンテーション
武蔵大学（東京都練馬区／学長：高橋徳行）は、2026年2月14日（土）に「第6回ビジネスプランコンテスト」を開催いたします（オンライン配信あり）。「ビジネスプランコンテスト」は、大学院・大学・高等専門学校の学生であればどの大学・学校でも応募が可能で、起業を目指す学生には大きなチャンスです。
本コンテストでは、事前審査を通過した上位10チームによる本選を2月14日（土）に行います。優秀なアイデアには起業を条件に「大賞100万円、準大賞50万円」が授与されます。
ゲストプレゼンターとして高校生も登場します。コンテストの審査員には、現在活躍中の起業家・ベンチャーキャピタリストを迎え、特別講演も行います。聴講希望の方は事前予約の上、ぜひご参加ください。
《開催概要》
■日時：2026年2月14日（土）12:15〜17:05（予定）
■場所：武蔵大学1101教室（1号館1階）
■スケジュール
12:15〜12:30 開会のご挨拶、審査員紹介
12:30〜13:45 ビジネスプランのプレゼンテーション（第1部）
14:00〜15:15 ビジネスプランのプレゼンテーション（第2部）
15:15〜15:30 ゲストプレゼンテーターによる発表
15:45〜16:45 高橋ゆき（株）ベアーズ取締役副社長による特別講演、審査時間
16:45〜17:05 講評、閉会
※結果発表は審査委員長の承認を得てから、後日ホームページで発表する予定です。
■賞金
大賞※（松井利夫（注）賞）：100万円 ／準大賞※ 50万円
優秀賞 20万円 ／準優秀賞：10万円 ／審査員特別賞 5万円
※大賞、準大賞は実際にビジネスをスタートするプランが対象です。
（注） （株）アルプス技研創業者であり、本コンテストの審査委員長。
■視聴のお申し込み
・視聴申込：事前予約申込制 2026年2月12日（木）正午締切
●申し込みフォーム：https://forms.gle/ZKL4tkcTrsWyMf1v8
来場とオンライン（Zoom）の選択ができます。オンラインを選択された方には、後日IDとパスコードをメールでご連絡します。
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本コンテストでは、事前審査を通過した上位10チームによる本選を2月14日（土）に行います。優秀なアイデアには起業を条件に「大賞100万円、準大賞50万円」が授与されます。
《開催概要》
■日時：2026年2月14日（土）12:15〜17:05（予定）
■場所：武蔵大学1101教室（1号館1階）
■スケジュール
12:15〜12:30 開会のご挨拶、審査員紹介
12:30〜13:45 ビジネスプランのプレゼンテーション（第1部）
14:00〜15:15 ビジネスプランのプレゼンテーション（第2部）
15:15〜15:30 ゲストプレゼンテーターによる発表
15:45〜16:45 高橋ゆき（株）ベアーズ取締役副社長による特別講演、審査時間
16:45〜17:05 講評、閉会
※結果発表は審査委員長の承認を得てから、後日ホームページで発表する予定です。
■賞金
大賞※（松井利夫（注）賞）：100万円 ／準大賞※ 50万円
優秀賞 20万円 ／準優秀賞：10万円 ／審査員特別賞 5万円
※大賞、準大賞は実際にビジネスをスタートするプランが対象です。
（注） （株）アルプス技研創業者であり、本コンテストの審査委員長。
■視聴のお申し込み
・視聴申込：事前予約申込制 2026年2月12日（木）正午締切
●申し込みフォーム：https://forms.gle/ZKL4tkcTrsWyMf1v8
来場とオンライン（Zoom）の選択ができます。オンラインを選択された方には、後日IDとパスコードをメールでご連絡します。
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/