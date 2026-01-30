【武蔵大学】2月14日 アントレプレナーシップ 第6回「ビジネスプランコンテスト」開催 ― 広く大学院・大学・高等専門学の学生からアイデアを募集、選ばれた上位10チームがプレゼンテーション

武蔵大学（東京都練馬区／学長：高橋徳行）は、2026年2月14日（土）に「第6回ビジネスプランコンテスト」を開催いたします（オンライン配信あり）。「ビジネスプランコンテスト」は、大学院・大学・高等専門学校の学生であればどの大学・学校でも応募が可能で、起業を目指す学生には大きなチャンスです。

本コンテストでは、事前審査を通過した上位10チームによる本選を2月14日（土）に行います。優秀なアイデアには起業を条件に「大賞100万円、準大賞50万円」が授与されます。

ゲストプレゼンターとして高校生も登場します。コンテストの審査員には、現在活躍中の起業家・ベンチャーキャピタリストを迎え、特別講演も行います。聴講希望の方は事前予約の上、ぜひご参加ください。

《開催概要》

■日時：2026年2月14日（土）12:15〜17:05（予定）

■場所：武蔵大学1101教室（1号館1階）

■スケジュール

　12:15〜12:30　開会のご挨拶、審査員紹介

　12:30〜13:45　ビジネスプランのプレゼンテーション（第1部）

　14:00〜15:15　ビジネスプランのプレゼンテーション（第2部）

　15:15〜15:30　ゲストプレゼンテーターによる発表

　15:45〜16:45　高橋ゆき（株）ベアーズ取締役副社長による特別講演、審査時間

　16:45〜17:05　講評、閉会

※結果発表は審査委員長の承認を得てから、後日ホームページで発表する予定です。

■賞金

　大賞※（松井利夫（注）賞）：100万円　／準大賞※　50万円

　優秀賞　20万円 ／準優秀賞：10万円 ／審査員特別賞　5万円

※大賞、準大賞は実際にビジネスをスタートするプランが対象です。

（注） （株）アルプス技研創業者であり、本コンテストの審査委員長。

■視聴のお申し込み

・視聴申込：事前予約申込制　2026年2月12日（木）正午締切

●申し込みフォーム：https://forms.gle/ZKL4tkcTrsWyMf1v8

　来場とオンライン（Zoom）の選択ができます。オンラインを選択された方には、後日IDとパスコードをメールでご連絡します。

▼本件に関する問い合わせ先

武蔵大学　広報部

増田（ますだ）・西（にし）

住所：〒176-8534　東京都練馬区豊玉上1-26-1

TEL：03-5984-3813

メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp

