「富山映像大賞２０２６」 映像作品募集のお知らせ
富山市では、富山映像大賞を通して本市の魅力を発信することで、まちなかの継続的な賑わいを創出することを目的に、「富山映像大賞Toyama Media Art International Triennale」を令和８年度に開催します。
プロフェッショナルコースと市民向けコースの２部門で作品を募集します。富山映像大賞の開催により、富山市民をはじめ、多くの方々が素晴らしい映像に出会えるよう、数多くの作品の応募をお待ちしております。
■公募コース・公募テーマ
① プロフェッショナルコース 「やさしい世界―量子の恋」
② 市民向けコース 「希望」
■募集締切
令和８年（２０２６年）１月３０日（金）日本時間 １３：００から
令和８年（２０２６年）５月３１日（日 ) 日本時間 １３：００まで（必着）
■募集作品
短編映像作品（ジャンル問わず・5分以内）
※公募テーマをもとにした映像作品とする。
■データ形式
mov もしくは mp4 形式
■応募方法
富山映像大賞公式webサイト（https://www.thinktoyama.jp/）の応募フォームに必要事項を記入の上、
映像をアップロードしてください。
■応募料
無料。ただし、応募に伴う一切の費用は応募者負担とします。
■表彰
① プロフェッショナルコース
グランプリ 賞金 １００万円(１作品) ほか
② 市民向けコース
最優秀賞 賞金 ５万円(１作品) ほか
■審査員（二次審査、最終審査）
伊東順二（富山映像大賞総合プロデューサー）
内田まほろ（キュレーター、展示プロデューサー、MoN Takanawa:The Museum of Narratives キュレートリアルディレクター/館長）
大墻敦（桜美林大学 教授、映画監督）
島敦彦（国立国際美術館 館長）
高成麻畝子（TBSテレビプロデューサー・ディレクター）
中島信也（CM演出家、クリエイティブ・ディレクター、
株式会社東北新社クリエイティブアドバイザー）
西村まさ彦（俳優）
本木克英（映画監督、日本映画監督協会 理事長）
※敬称略、五十音順
■その他
詳細については、富山映像大賞公式webサイトをご確認ください。
https://www.thinktoyama.jp/