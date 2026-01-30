富山市では、富山映像大賞を通して本市の魅力を発信することで、まちなかの継続的な賑わいを創出することを目的に、「富山映像大賞Toyama Media Art International Triennale」を令和８年度に開催します。

プロフェッショナルコースと市民向けコースの２部門で作品を募集します。富山映像大賞の開催により、富山市民をはじめ、多くの方々が素晴らしい映像に出会えるよう、数多くの作品の応募をお待ちしております。

■公募コース・公募テーマ

① プロフェッショナルコース 「やさしい世界―量子の恋」

② 市民向けコース 「希望」

■募集締切

令和８年（２０２６年）１月３０日（金）日本時間 １３：００から

令和８年（２０２６年）５月３１日（日 ) 日本時間 １３：００まで（必着）

■募集作品

短編映像作品（ジャンル問わず・5分以内）

※公募テーマをもとにした映像作品とする。

■データ形式

mov もしくは mp4 形式

■応募方法

富山映像大賞公式webサイト（https://www.thinktoyama.jp/）の応募フォームに必要事項を記入の上、

映像をアップロードしてください。

■応募料

無料。ただし、応募に伴う一切の費用は応募者負担とします。

■表彰

① プロフェッショナルコース

グランプリ 賞金 １００万円(１作品) ほか

② 市民向けコース

最優秀賞 賞金 ５万円(１作品) ほか

■審査員（二次審査、最終審査）

伊東順二（富山映像大賞総合プロデューサー）

内田まほろ（キュレーター、展示プロデューサー、MoN Takanawa:The Museum of Narratives キュレートリアルディレクター/館長）

大墻敦（桜美林大学 教授、映画監督）

島敦彦（国立国際美術館 館長）

高成麻畝子（TBSテレビプロデューサー・ディレクター）

中島信也（CM演出家、クリエイティブ・ディレクター、

株式会社東北新社クリエイティブアドバイザー）

西村まさ彦（俳優）

本木克英（映画監督、日本映画監督協会 理事長）

※敬称略、五十音順

■その他

詳細については、富山映像大賞公式webサイトをご確認ください。

https://www.thinktoyama.jp/














