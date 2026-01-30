全国的に製薬業が有名で、「くすりの富山」のイメージを持たれている薬都とやま。

そんな富山市では、「富山のくすり」の伝統を活かし、健康に良いとされる料理等を「富山やくぜん」という観光資源として確立することを目指し、その普及に努めています。

「新鮮な富山の食材を使用し、栄養面や安心・安全面に配慮しながら、古くから健康面で効果があるとされる食材を加え、食べる人に料理や食材の情報を提供できるもの」を、料理店等に公募し、専門知識を有する認定委員による試食審査を経て、「富山やくぜん」として認定しています。







令和７年１１月には、次の品目が「富山やくぜん」に認定されました。

１.「富山でウェルネス」夏の和食発酵薬膳（１日目夕食、２日目昼食）

【神通峡春日温泉 ゆ～とりあ越中】

２.《極》えごま塩ナッツ【ナッツ＆ドライフルーツ専門店 クノップ】

３.えごまミルクソフト【ナッツ＆ドライフルーツ専門店 クノップ】

４.ナチュラルフルーツソーダ【ナッツ＆ドライフルーツ専門店 クノップ】

５.季節の薬膳茶＆薬膳デザート【健康薬店 一輪の思いやり】

６.昆布鱒寿し【吉田屋鱒寿し本舗】



「富山でウェルネス」夏の和食発酵薬膳（１日目夕食）



「富山でウェルネス」夏の和食発酵薬膳（２日目昼食）



《極》えごま塩ナッツ



えごまミルクソフト



ナチュラルフルーツソーダ



季節の薬膳茶＆薬膳デザート



昆布鱒寿し



令和８年１月現在、今年度認定された６品目を含め、４１店舗（事業者）、の６２品目が「富山やくぜん」として認定されており、和食、洋食、中華、菓子、鍋、麺類等、その種類は多岐にわたります。

また、製薬会社が経営するカフェで提供される認定料理、富山市で特産化を進めている、オメガ３脂肪酸などを含む「えごま」を使用した認定料理、富山湾でとれた新鮮な魚を使用した認定料理などもあります。

くすりを感じられるまち富山にぜひお越しいただき、「富山やくぜん」を食べて、楽しく健康に気を配りましょう！

「富山やくぜん」については、ガイドマップのほか、ホームページ、SNS等でもご覧いただけます。

ガイドマップは富山駅（とやま観光案内所）、富山市まちなか観光案内所、富山きときと空港、認定料理店、富山市役所等で配布しています。









富山やくぜんホームページ（https://www.yakuzen-toyama.com）

富山やくぜんFacebook（https://www.facebook.com/toyamayakuzen）

富山やくぜんInstagram （https://www.instagram.com/toyamayakuzen）

富山やくぜんX（旧Twitter） （https://x.com/Toyama_yakuzen）