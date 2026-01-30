第41回「フードピア金沢2026」目玉企画

金沢芸妓の踊りとお食事を楽しむ「雪見のうたげ」参加者募集

～2月7日・14日・28日の3日間開催～

________________________________________

フードピア金沢開催委員会(事務局:金沢商工会議所)は、金沢の冬の食を楽しむ「フードピア金沢2026」を2月1日(日)から2月28日(土)まで開催いたします。今回で41回目を迎える本イベントでは、目玉企画「雪見のうたげ」の参加者を先着順で受け付けています。

________________________________________

「雪見のうたげ」開催概要

情緒溢れる茶屋街で芸を磨き、伝統を受け継いできた金沢芸妓による踊りやお座敷太鼓などをご鑑賞いただけます。お食事とお飲み物を楽しみながら、金沢芸妓とのひとときをお過ごしいただける特別企画です。

【開催日程・会場】

※会場によっては、定員が残りわずかとなっております。お早めにお申し込みください。

【詳細】

時間: 18:30～20:30(全日程共通)

内容:

・金沢芸妓による踊り・お座敷太鼓などの披露

・お弁当・お飲み物(日本酒、ビール、ソフトドリンク等)

参加費: 15,000円(税込)

受付: 12月1日(月)より開始、先着順・定員になり次第終了

【申込方法】

・申込フォーム: https://forms.gle/5o6n1V78ZSQ9vFF77

・電話: 076-232-1000(平日9時～17時、土日祝日休業)

【協賛】: 石川県酒造組合連合会



写真（過去の開催風景：お座敷太鼓の様子）



【「フードピア金沢」について】

「フードピア金沢」は、観光閑散期となる冬の金沢の活性化を目的として、最も食材が豊富な冬に「食」をテーマにしたイベントとして1985年より始まりました。41年の歴史の中で、時代の流れに合わせて様々な変遷を遂げておりますが、食をはじめ、金沢芸妓、老舗、金澤町家といった当地ならではの地域資源を活用した催しを実施しながら、金沢の冬を代表するイベントとして定着しております。



写真（フードピア金沢2026：メインビジュアル）

