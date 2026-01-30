◆ キャンペーン情報

対象製品：GetPairr On The Go価格：キャンペーン価格 14,850円プロモコード：VO9WFPQ4コード適用後（実質お支払い）：10,395円（30%OFF）期間（JST）：2026年1月30日 00:01 ～ 2026年2月20日 23:59併用：クーポン併用可（商品ページ表示に準拠）商品ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5DCYPJ

※Amazonの購入画面にてプロモコードをご入力ください。※在庫状況等により予告なく終了する場合があります。

◆ 製品概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=NmjONZIdWXM

純正CarPlayが“有線前提”のまま。乗るたびにケーブルを探し、挿し、つながるまで待つ。その積み重ねが、運転のテンポを確実に削っていきます。GetPairr On The Goは、純正の有線CarPlay搭載車のUSBポートに接続するだけで、ワイヤレスCarPlayワイヤレスAndroid Auto独立動作のクローズド型OS（専用環境）を立ち上げ、日常の“地味なストレス”をまとめてカットするアップグレードパーツです。

◆ 主要機能

① 有線CarPlay車を“即ワイヤレス化”。Android Autoにも対応

USBに挿して初回設定を済ませれば、以後は接続の手間を最小化。ナビ・通話・音楽・メッセージ操作まで、いつもの操作導線を崩さず使えます。端末がiPhone／Androidに変わっても、運用を一本化できます。

② “独立OS”で、車内の使い方を拡張

純正画面の枠に縛られず、専用環境でアプリ運用を想定。通勤・営業・遠出など、目的別に「車内で必要な機能」を組み替えられる設計です。※アプリの利用にはネットワーク接続が必要です。

③アップデート対応（改善を止めない）

不具合の改善や最適化を前提に、アップデート運用を想定。導入後も“完成度を上げていく”使い方に対応します。

◆ 推奨ユーザー

乗るたびのケーブル抜き差しが面倒な方接続待ちや手順で、運転前のテンポが崩れる方同乗者の端末がiPhone／Androidで混在する方純正環境のまま、車内体験だけ上げたい方

◆ 使用条件・注意事項

本製品は原則として純正の有線CarPlay搭載車を対象としています。車種・年式・ナビ仕様・USBポート構成により、相性差や機能制限が発生する場合があります。安全のため、走行中の注視・操作は避け、設定変更等は停車中または同乗者が行ってください。

◆ まとめ

"1万円で、車内の当たり前を更新する。"GetPairr On The Goは、ワイヤレスCarPlay／Android Autoと独立OS運用を、挿すだけで導入するアップグレードパーツです。配線・待ち時間・抜き差しを削り、ドライブのテンポを途切れさせない。いまならキャンペーンで、導入ハードルは1万円台ではなく実質1万円へ。商品ページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5DCYPJプロモコード：VO9WFPQ4（30%OFF）／クーポン併用可

