冷凍エンパナーダ専門店Che! Empanada(チェ！エンパナーダ)(東伊豆町)を運営するK. Franc株式会社(所在地：東京都葛飾区、代表取締役：加藤 佳理奈)は、南米アルゼンチンのソウルフード「エンパナーダ」を、日本向けにアレンジした**Makuake限定商品「激辛エンパナーダ」**を、2026年1月30日(金)午前11時より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売いたします。





NYで大人気のエンパナーダ！





■ 日本ではまだ知られていない南米のソウルフード「エンパナーダ」

エンパナーダは、アルゼンチンでは“おにぎり”のような存在として親しまれている国民食です。

見た目は大きめの餃子、中身はミートパイのような料理で、外はサクッとモチモチ、中は具材がぎっしり詰まった満足感の高い一品です。日本ではまだ専門店も少なく、認知度は高くありませんが、世界各国ではエンパナーダ専門店が増え、注目を集めています。









■ Makuake限定「激辛エンパナーダ」の特徴





激辛好きにはたまらない





今回販売する「激辛エンパナーダ」は、Che! Empanadaで一番人気の挽肉×オリーブの定番フィリングをベースに、アルゼンチン産アヒ・モリドとハバネロを独自配合した特製スパイスを使用。ジューシーな挽肉の旨み、北海道産玉ねぎの自然な甘み、オリーブのコクと酸味に、後からじわっと広がる“キレのある辛さ”が重なり、ただ辛いだけではない、奥行きのある味わいに仕上げました。辛さ・旨み・香りのバランスを重視した、**大人向けの本格「激辛エンパナーダ」**です。









■ 皮にもこだわり、すべて自社キッチンで製造





定番の挽肉とオリーブのエンパナーダ





サクもちっ！とした生地





小麦粉ベースの皮は、焼いても揚げても美味しくなるよう何度も試作を重ね、すべて自社キッチンで一枚一枚丁寧に手作りしています。









■ お家で簡単調理

フィリングはすでに加熱調理済みの冷凍商品。

オーブン、トースター、エアフライヤー、フライヤー、魚焼きグリルなど、家庭にある調理器具で 最短5分で本格的なエンパナーダを楽しめます。









■ プロジェクト実施背景

代表の加藤は、アルゼンチン生まれ・育ちの日系二世。伊豆に移住後、「アルゼンチンと日本を食でつなぎたい」という想いから冷凍エンパナーダのオンライン販売をスタートしました。

キッチンカー出店では数時間で1,000個が完売するなど反響を得る一方、日本ではまだエンパナーダ自体の認知が低いのが現状です。

本プロジェクトは、エンパナーダを通してアルゼンチンの文化を知ってもらうことを目的とした挑戦です。









■ Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：激辛なのに手が止まらない！本場アルゼンチン仕込みの激辛エンパナーダ

実施期間 ： 2026年1月30日(金)11時～3月30日(月)22時迄

発送予定 ： プロジェクト終了後順次(5月末までに発送予定)

実施場所 ： 応援購入サービス「Makuake」

URL ： https://www.makuake.com/project/che_empanada/





リターン表





■ Che! Empanada(チェ！エンパナーダ)について

アルゼンチンの呼びかけ言葉「Che!」のように、食を通じて人と人の距離を近づけたいという想いから誕生。伊豆のキッチンから、アルゼンチンの味と文化を日本へ届けています。









■ 会社概要

会社名 ： K. Franc株式会社

店舗名 ： Che! Empanada(チェ！エンパナーダ)

代表者 ： 加藤 佳理奈

事業内容 ： 冷凍エンパナーダの製造・販売

Instagram： https://www.instagram.com/cheempanada.jp/