早起きして豪華プレゼントをゲットしよう！松阪牛やお食事券などが総勢240名に当たるチャンス！「月曜から早起き」プレゼントキャンペーンを実施します！
中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、2月2日(月)・9日(月)・16日(月)の3週連続、「月曜から早起き」プレゼントキャンペーンを実施します。
月曜から早起きキャンペーン
■キャンペーン概要
月曜から早起きすると良いことがあるかも！？松阪牛や「ステーキ宮」「にぎりの徳兵衛」などで使えるお食事券、ハーゲンダッツのギフト券など、贅沢気分を味わえる豪華賞品を総勢240名様にプレゼント！
応募のためのキーワードは2月2日・9日・16日の「あさドレ♪(月～金 あさ5時50分～6時54分)」内で発表！応募は中京テレビのキャンペーンHPから！
■対象日・プレゼント内容
(1)2月2日(月) アトム全店共通食事券 5,000円相当 100名様
(2)2月9日(月) 朝日屋 松阪牛1kg(10,000円分相当) 40名様
(3)2月16日(月) ハーゲンダッツギフト券 アイス10個分 100名様
■キャンペーンHP
https://www.ctv.co.jp/asadore-monday
※応募に必要なキーワードは、対象日の「あさドレ♪」(あさ5時50分～6時54分)放送内で発表します。
※システム等のトラブル発生時や放送内容の変更等により予告無く本企画を中断、終了する場合がございます。
■「あさドレ♪」番組概要
月～金 あさ5時50分から放送中！
「おはようのきっかけ、ここにあります」をコンセプトに、地元のニュース・スポーツ情報・天気・交通情報など、忙しい朝の時間帯でも家族で話したくなるような最新情報をお届け！
MC：中川萌香(中京テレビアナウンサー)
番組キャラクター：あさドレ♪ちゃん
放送日時 ： 毎週月～金曜 あさ5:50～
放送エリア ： 愛知・岐阜・三重
番組ホームページ： https://www.ctv.co.jp/asadore/
X(旧：Twitter) ： https://x.com/asadore_CTV
Instagram ： https://www.instagram.com/asadore_CTV/