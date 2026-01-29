「JFIA -Japan Financial Innovation Award 2026」にて【コラボレーション部門賞】を受賞

インパクトサークル株式会社

株式会社FINOLAB（本社所在地:東京都千代田区、代表取締役 最高経営責任者 山本 博）主催の「JFIA -Japan Financial Innovation Award 2026」にて、弊社を含む4社の取り組みがコラボレーション部門賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

受賞企業は、チャリチャリ株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：家本賢太郎）、三菱UFJ信託銀行株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：窪田博）、ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中園浩輝）、インパクトサークル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：高橋智志）の4社となります。

受賞した取り組みのプレスリリースはこちらです。

金融の地産地消が地域課題解決のペダルを踏むーチャリチャリ×三菱UFJ信託銀行、国内初のシェアサイクル用自転車を担保とした個人向け金融商品を始動

【関連URL】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000183.000048038.html

■JFIA2026概要

Japan Financial Innovation Award 2026（JFIA 2026：ジェイ・エフ・アイ・エー、以下JFIA2026）は、金融分野における情報通信技術を活用した先進的な取組みを促進し、業界内でのベストプラクティス共有を図ることに加え、企業グループや業種の垣根を超えたオープンイノベーションのさらなる拡大を願い、2020年に新設した表彰制度です。スタートアップ、金融機関、コラボレーションの3カテゴリから成り立っています。

日本を代表するフィンテックセンターであるFINOLABが事務局となり、2025年中にプレスリリースされた金融関連のイノベーション案件を抽出し、その中から金融関連の専門家からなるFINOVATORSの審査により先進性・成長性・金融業界変革の可能性といった観点から決定しています。

大賞及びカテゴリ毎の優秀賞は、3月2日に開催を予定している「Future Frontier Fes by FINOLAB（4F：フォー・エフ）」にて発表および表彰式を行います。

【関連URL】

https://jfia.tokyo/

■インパクトサークル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87589/table/32_1_221d0e4dbf2191449e221dc288e85ee4.jpg?v=202601300321 ]

＜お問い合わせ先＞

インパクトサークル株式会社

担当 ：大村、鈴木

TEL ：03-6757-4532

E-mail：info@impact-circle.co.jp

URL ：https://impact-circle.co.jp/

