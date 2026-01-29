スコッチウイスキー「ハイランドパーク」よりスコッチウイスキー〈カスクストレングス：ヘザー〉が新発売

The Edrington Group Ltd.カスクストレングス：ヘザー

数々の受賞歴を誇るスコットランド・オークニーの名門蒸留所「ハイランドパーク」より、新商品〈カスクストレングス：ヘザー〉を発売いたします。これは、ハイランドパーク蒸溜所のあるオークニー諸島に自生する“ヘザー”の花を多く含むピート（泥炭）で乾燥させたスモーキーなモルトを使用した限定版シングルモルトで、アルコール度数63.6%のカスクストレングスでボトリング。ハイランドパークを象徴するこのヘザーピートの芳醇な香りが類まれなるウィスキーを作り出しています。

オークニーピートがもたらす恵み

ハイランドパークに使われるピートは、カークウォールにある蒸留所からわずか数マイル先のホビスター・ムーアというところから運ばれています。この北の大地は風が非常に強いため木々が育ちにくいのですが、毎年夏になると辺一面にヘザーの花が咲き誇り、紫色の絨毯が街を彩ります。独特の花の香りを持つヘザーが何千年もの時間をかけて蓄積されてピートになり、それがハイランドパークを特徴づける独特の香りを生み出すのです。



〈カスクストレングス:ヘザー〉は、この特徴を最も表現したハイランドパークにしかできない真のオークニーの味わいです。オークニーピートを使用したスモークモルトで作られ、ファーストフィルのヨーロピアンオーク樽とアメリカンシェリーオーク樽に加え、厳選されたリフィル樽でも熟成し、鮮やかなそのフレーバーを増すためにカスクストレングス（加水調整しない樽出し）でボトリングされています。緻密に吟味された樽の香りや甘さ、そして、ヘザーピートとのバランスと取れた味わいです。

このウイスキーは、ハイランドパークのパッケージリニューアル後のカスクストレングスシリーズの第一弾。このシリーズを通じてわたしたちはオークニーの風土や魅力、産地の可能性を表現し続けます。

アロマティックで力強い味わい

〈カスクストレングス：ヘザー〉は、オークニー諸島産のヘザーピートの影響を色濃く受け、濃密なアロマとシェリー由来の力強い甘みが弾けるように広がるウイスキーに仕上がりました。

カスクストレングスならではの存在感を放つ香りは非常にアロマティックで、焚き火のスモーク、バニラポッド、ブランデーバターを思わせる芳香が立ち上ります。



口に含むとリッチでベルベットのような質感が広がり、クリーミーなマシュマロやマカダミアナッツの厚みのあるナッティな風味にペッパーのようなスパイス感、それらが滑らかなフローラルスモークによって引き締められバニラの甘さとともに長く余韻を残します。オークニーのヘザーピートが生み出す香りと味わいのバランスが取れた一本です。

キャラクターを追求したクラフツマンシップ

〈カスクストレングス：ヘザー〉は、ハイランドパークのマスター・ウイスキーメイカー、マーク・ワトソンの卓越された技術と味覚によって精密に調和された最高傑作です。



その豊かな甘みは、ファーストフィルのヨーロピアンオーク樽とアメリカンオークのシェリー樽によるもので、そこに選び抜かれたリフィルカスクを組み合わせることで滑らかさとバランスを実現しています。ノンチルフィルタードでアルコール度数63.6％のままボトリング。深みのあるアンバー色は着色料を使用せず、樽から自然に生まれた色合いです。

パッケージはヘザーに着想を得たデザイン

パッケージデザインは、ハイランドパークのオークニーに根ざしたヘザーの要素を強く反映した新たなビジュアルとなりました。ボックスにあしらわれた深みのあるパープルのグラデーションは、夏のホビスター・ムーアに咲き誇るヘザーの色の移ろいを表現し、この表現豊かなウイスキーが持つダイナミックな個性を際立たせています。

【製品詳細】

製品名

ハイランドパーク カスクストレングス:ヘザー

アルコール度数：63.6%

容量：700ml

希望小売価格：13,200円（税込）

発売日：2026年2月9日（月）より

全国の酒類量販店やオンラインストアにて販売

【テイスティングノート】

ノーズ：焚き火の煙、バニラポッド、ブランデーバター

パレット：リッチでオイリー、マシュマロの甘さ、マカダミアナッツ、ペッパリーなスパイス、花のようなスモーク

フィニッシュ：バニラの甘さと香り高いスモーク

■ハイランドパークについて

ハイランドパークは1798年から変わらず、スコットランド・オークニー諸島のカークウォールでウイスキーを造り続ける蒸溜所です。オークニーはいつの時代も、そのほかの世界とは一線を画した存在でした。北海に位置し、グリーンランドの南端とほぼ同一緯度のオークニーは、その雄大な自然だけでなく、そこに住む人々のクリエイティブでたくましい精神もその魅力のひとつ。

ハイランドパークでは、あらゆる要素は周辺のユニークな環境、そして人々に由来しています。蒸溜所が設立されてから200年以上にもわたり、ハイランドパークはメインストリームとはかけ離れたオークニーの地で、独自のこだわりでウイスキーを造り続けてきました。

ハイランドパークの特徴といえる甘いスモーキーなフレーバーは、オークニーの独特な自然環境からきています。日照時間が長く、風が非常に強い環境下では木はほとんど生育できません。その代わりにヘザー（ヒース）が地面を彩り、同時にハイランドパークのアロマティックなヘザーピートのもとにもなっています。

オフィシャルホームページ(英語)：www.highlandparkwhisky.com(https://www.highlandparkwhisky.com/en)

オフィシャルホームページ(国内) ：https://sanyo-brands.jp/lp/highlandpark/

オフィシャルInstagram(英語）：https://www.instagram.com/highlandparkofficial/

《お酒は節度を持ってお楽しみください》

＊飲酒は20歳になってから

＊飲酒運転は法律で禁止されております

＊妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳幼児の発育に悪影響を与える恐れがあります

【商品についてのお問い合わせ先】

三陽物産 株式会社 営業推進部

TEL:03-5821-1821 (https://sanyo-brands.jp/inquiry/)

【メディア取材・ご掲載についてのお問い合わせ先】

「ハイランドパーク」PR運営事務局（株式会社TFC内）

TEL: 03-5770-4511(https://www.tfcjapan.jp/)

The Edrington Group Ltd.

The Edrington Group Limited, trading as Edrington, is a privately owned international spirits company based in Glasgow, Scotland.

https://prtimes.jp/a/?f=d171077-5-14acc98bc2b225791a5785272caa8c86.pdf