レクシスネクシス、ASONE(R)業務規程コネクトの機能拡充を公開

レクシスネクシス・ジャパン株式会社

「法務・コンプライアンス業務を変革する」を掲げ、世界150カ国以上のビジネスで培った法令情報データベースとテクノロジーを掛け合わせ、「ASONE(R)(アズワン)」「Lexis+ AI」などのリーガルSaasプロダクトを提供する レクシスネクシス・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：パスカル ロズィエ、以下当社）は、ASONE 業務規程コネクトの機能拡充を発表しました。

今回の拡充では、社内文書の法適合性を見える化し、全社的にコンプライアンス対応を徹底する「遵法DX」の実現を支援いたします。法改正やガイドライン改定に伴う規程管理・社内通知・説明責任までを一元的に支えることで、企業の内部統制とガバナンス強化を後押しします。

ASONE 業務規程コネクトは、 申請・届出に関する社内書類や法規制に関わる社内規程を、法改正に合わせて適切に更新するための情報収集・管理オンラインプラットフォームです。組織・部門単位での遵法管理を可能にし、内部統制の実効性向上と、DXによる運用業務の改善を支援します。 従来の法改正対応では、変更履歴の「いつ・誰が・どこを」までは追える一方で、「なぜ変更したのか (法令改正・背景)」の管理が難しく、結果として最新の法規制に適合しているかを確認しづらいという課題がありました。ASONE 業務規程コネクトでは、法規制等の変更理由を法令・根拠と紐づけて一元管理し、組織・部門単位で遵法状態を可視化・統制します。これにより、内部統制・監査の場で「なぜ今この記載なのか」を説明できる状態の維持を目指します。

機能拡充のポイント:

法改正対応状況を文書ごとに可視化法令と届出事項・手順書・業務規程・社内文書の紐づけ管理

プッシュ型の情報通知により、法改正対応の“確認漏れ”を抑止します。週次アラート・月次レポート・施行前リマインダーに加え、操作履歴を自動で記録するアクションログにより監査・証跡管理を容易になりました。

法改正確認の効率化

管理・運用・公開モードの統一など操作性の一貫性を高め、改正情報の見やすい表示、フィルター強化や一括処理で法改正確認を効率化。法改正による社内文書への影響確認にかかる工数を削減します。

強化されたアクセスコントロールとバージョン管理

各文書に対して柔軟なアクセスコントロールを可能とするとともに、履歴管理を強化。文書の機密情報を適切に保護しつつ、変更履歴を可視化することで責任の所在を明確にし、更新プロセスの一貫性を担保します。

組織単位での文書管理

グループ管理（共同管理、管理・運用者の柔軟な指定）に加え、4種類の確認ステータスで進捗を見える化し、コメント記録で対応履歴を明確化。ステータス変更やバージョンアップ時の自動通知（メンション）や、フォルダー単位の権限設定などアクセスコントロール機能を強化しました。

UXの改善

タイトル・全文・所管部署・フォルダー・管理運用者・根拠法令・画像コメントなど多面的な検索機能を実装し、文書内画像の管理・検索・説明文表示にも対応。表示エリアの拡大/縮小やカスタマイズなど、可読性・UXが向上しました。

利用シーン:

ASONE業務規程コネクトとは:

- アラート中心の確認・更新：週次アラート、月次アラート、リマインダーの3種類を組み合わせ、条単位通知と確認状況レポートで対応を後押しします。- 法改正のスムーズな確認：メールから対象文書の該当箇所へ“ピンポイント”にアクセスでき、確認作業を短縮します。- 組織単位の文書管理：個人・所管部署・任意グループなど多様な単位で管理し、メンション等で協働を促します。

業務規程コネクトは、検索性、アクセス制御、バージョン管理、変更履歴・監査証跡（アクションログ）、画像データ等を含む多様なフォーマット対応、クラウド環境での可用性などを通じて、社内文書管理のDX化を促進します。https://www.lexisnexis.com/ja-jp/products/lexis-asone

会社概要

社 名 : レクシスネクシス・ジャパン株式会社

所在地 : 東京都中央区八重洲 2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

代表者 : パスカル ロズィエ

設 立 : 1999年 2月 16日

事業内容:

- 企業、法律事務所、大学、官公庁等に対するコンプライアンス- 法令、行政基準、判例、知財、企業情報等の専門的データベースや支援ツール- コンサルティングサービスの提供

サイト : https://www.lexisnexis.com/ja-jp

お問い合わせ先

レクシスネクシスPR事務局(株式会社イニシャル) 担当：田上、木村

TEL： 03-5572-6062

EMAIL：lexisnexis@vectorinc.co.jp