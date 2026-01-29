新しい材料が拓く、新しい未来の暮らし　株式会社ノベルクリスタルテクノロジーに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、埼玉県・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」）と連携し、埼玉県内の地域金融機関等と共同で設立した埼玉県渋沢MIXイノベーション創出支援投資事業有限責任組合（以下「埼玉県渋沢ＭＩＸイノベーション創出支援ファンド」）より、β型酸化ガリウム基板・エピウエハの開発・製造・販売を行う株式会社ノベルクリスタルテクノロジー（本社：埼玉県狭山市、代表取締役社長：倉又 朗人、以下「ノベルクリスタルテクノロジー」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

半導体土台ウエハ

◆投資先企業について

ノベルクリスタルテクノロジーは、タムラ製作所からカーブアウトした情報通信研究機構（NICT）の技術移転スタートアップ企業です。酸化ガリウムはパワーデバイス用材料としての有用性がごく最近に見出された、日本発の新しい半導体材料です。ノベルクリスタルテクノロジーはこの材料の普及拡大・促進を第一の目的として設立されました。酸化ガリウムはスマートグリッド、再生可能エネルギー、急速充電、宇宙等の分野での展開が期待されています。ノベルクリスタルテクノロジーは新しい未来の暮らしのために、技術開発とビジネスの両面で業界をリードします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/311_1_e28d7b2ebe52b9433c5a3d62f64d1948.jpg?v=202601300321 ]

◆埼玉県渋沢ＭＩＸイノベーション創出支援ファンドについて

創業・第二創業期にある企業や事業承継に課題を抱える企業（一部テーマに限る）に対して投資による資金供給を行うことで、地域産業の持続的な発展や新たな産業・イノベーションの創出を図ることを目的とし、埼玉県・日本政策金融公庫と連携し、埼玉県内の地域金融機関等とミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/311_2_2dbb308a2345272aec352e423b24fd8d.jpg?v=202601300321 ]