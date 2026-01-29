【2/18オンライン開催】「不登校を、不幸にしない。」自治体・企業・教育関係者向けメタバース視察ツアーを開催

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する小中学生を対象とした不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、2026年2月18日（水）に、自治体、企業、教育関係者を対象とした「教育メタバース視察ツアー」を開催いたします。

本視察ツアーは、単なる見学ではなく、未来の教育を共に創るパートナーとの出会いの場となることを目指しています。圧倒的な社会実装の現場を、ぜひご体感ください。

■ 開催概要

・ 日時：2026年2月18日(水) 10:00～11:30

・ 場所：NIJINアカデミー メタバース校舎

・ 参加費：無料

・ 定員：30名

・ 主なプログラム：

◦ メタバースでのホームルーム見学

◦ 座談会・質疑応答（自治体・企業連携例の紹介、教育プログラムなどの紹介）

申込フォーム：https://peatix.com/event/4745991

■ 背景と目的

文部科学省の調査により不登校児童生徒数が過去最多を更新し続ける中、多くの自治体や教育現場では「居場所は作れても、学びの質をどう担保するか」「既存の適応指導教室だけでは支援が届かない」といった喫緊の課題に直面しています。

本ツアーでは、単なるシステム見学に留まらず、子どもたちが主体的に学び、笑顔を取り戻している活動の様子を公開いたします。

11月に開催した企業・自治体向けのセミナーの様子

■ 私たちが視察ツアーを開催する理由

現在、不登校児童生徒数は35万人を超え、もはや個人の問題ではなく社会構造の課題となっています。 しかし、現場ではいまだに「オンラインでの学びは対面より劣るのではないか」「出席扱いにしても良いのか」という葛藤や、具体的な解決策の不在に悩む声が絶えません。

NIJINアカデミーには、全国600名以上の生徒が、メタバースという仮想空間で「自分らしく」輝き、学びを再開しています。 この現場を包み隠さず公開することは、日本の不登校支援の解像度を上げ、一人でも多くの子どもに「学びの選択肢」を届けるための第一歩になると確信しています。

■ このような方におすすめ

・ 自治体・教育委員会の方：不登校支援の新しいアプローチや、適応指導教室を補完するモデルを模索している方。

・ 企業の方：EdTechソリューションの開発、自社技術の教育現場での活用、SDGs・ESG投資の一環として社会的インパクトのある支援を検討している方。

・ 教育関係者の方：学校に馴染めない子どもたちへ、従来の枠組みを超えた多様な学びの選択肢を提供したい方。

■ NIJINアカデミー

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年12月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

--------------------------------------------------------------------------------

〈報道関係お問い合わせ先〉

〒135-0006 東京都江東区常盤二丁目5番5号

株式会社NIJIN NIJINアカデミー

◆広報担当：松本真実

Tel：090-8631-4859

Mail：mami.matsumoto@nijin.co.jp

◆自治体・企業連携担当：小林遥

Mail：nijinacademy.kobayashiharuka@gmail.com