「RFPの書き方ガイド：システム刷新を進める要件整理とベンダー選定」ホワイトペーパーを無料公開

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、システム刷新や大規模システム導入を検討する企業のご担当者向けに、最新ホワイトペーパー「RFPの書き方ガイド：システム刷新を進める要件整理とベンダー選定」を新たに公開いたしました。

本ホワイトペーパーでは、RFP（提案依頼書）を作成する際に多くの企業が抱える「何を書けばよいのか」「どこまで整理すべきか」といった疑問や不安を解消するため、RFP作成の実務ポイントを体系的にまとめています。

RFPの書き方ガイド：システム刷新を進める要件整理とベンダー選定

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/whitepaper/rfp-writing

■本ホワイトペーパーの特徴

本資料では、以下のような実務で役立つポイントをわかりやすく解説しています。

- 要件整理で抜け漏れが起きやすいポイント- ベンダーに正しく伝えるために記載すべき情報- 提案を比較・評価しやすくするための考え方- システム刷新の成否に影響するRFP品質を高めるポイント

RFPは、ベンダーの提案内容や比較のしやすさ、さらにはプロジェクトの成否に大きく影響します。本ガイドは、初めてRFPを作成する担当者にも、要点を押さえながら効率的に進められる内容となっています。

無料でダウンロード :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/whitepaper/rfp-writing

■パナソニック インフォメーションシステムズについて

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、製造業をはじめ幅広いお客さまに高付加価値のシステム・サービスをお届けするIT“サービス”企業です。

パナソニックグループのIT中核会社として、そのグローバルな事業展開を多様な業務システムで支援しています。また、その中で培った経験とノウハウを強みに、IT事業会社としてパナソニックグループ以外のお客さまに対してもトータルソリューションをご提供しています。

本プレスリリースに関連するERPパッケージのご紹介：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/biz-integral

【お問い合わせ先】

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 カスタマーサクセス本部 営業統括部

E-mail：sales-pisc@ml.jp.panasonic.com