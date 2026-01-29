ブランド初のFAN BOOKは１年間使える10％offパスポート付き！『Afternoon Tea LIVING FAN BOOK』発売

株式会社 宝島社

株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠)は、「人気チェーン公式ファンブック」シリーズより、『Afternoon Tea LIVING FAN BOOK』を2026年1月26日（月）に発売しました。

当シリーズは、宝島社がチェーン店などとコラボし、企業の商品や歴史、理念などを楽しくお伝えするもので、本誌の発売をもって累計120万部を突破しました。

第34弾となる本誌は、今年創業45周年を迎えるライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING」初の公式ファンブック。かわいい雑貨にたくさん出会えるだけでなく、生活を彩り、温かみのある商品を展開する「Afternoon Tea LIVING」は、ギフト需要も高く、20～40代女性を中心に厚いファン層を持つ人気ブランドです。

★読んで納得！ 心地良い空間を作る秘密を公開！

そんな魅力を、人気商品の紹介やショップ、本社訪問などを通じて掘り下げます。

また、高校生のころからAfternoon Tea LIVINGラバーという女優・ともさかりえさんがプレスルームを訪問。数えきれないほど通ったという思い出や、お気に入りのアイテムを紹介。

その他、ブランドを設立した鈴木陸三氏が、ブランドコンセプトの「手の届く贅沢」を目指し、立ち上げた当時のお話や今後の展開にも言及した貴重なインタビューを掲載しています。

全国120店舗以上の中から人気店を紹介。

ワクワク気分を盛り上げる店づくりの秘密に迫ります。

「雑貨にアートを落とし込む醍醐味は、本物のアートを楽しむための第一歩になれることかなと。」

ブランド戦略部シニアマネージャー 加藤愛さん

「すべてのなんでもない日を愛おしく。」

45周年を迎え、さらに50周年へ歩みを。

皆様に支えられながら45周年を迎えたアフタヌーンティー。

この節目にアフタヌーンティー・リビングでは新しいスローガンを掲げました。

これからも、なんでもない日を愛おしく思えるような提案をしていきます。

そして、皆様と共に次の50年へ歩みを重ねます。

さらに、期間中に何度でも使えるお得な本誌限定「SPECIAL PASSPORT」も付いており、ファンには見逃せない一冊です。

本誌限定！ 期間中何度でも使えるお得なスペシャルパスポート！

特典：店舗での総会計10％オフ

※3,300円（税込）以上お買い上げで適用。他割引との併用不可。一部商品、店舗・オンラインストアを除く。

※有効期限 : 2027年1月26日

累計 １20万部突破 宝島社の「人気チェーン公式ファンブック」

まとめ買いやギフト購入にもオススメ！

■チェーン店は最強のエンタメコンテンツ

多くのファンをもつチェーン店は、商品メニューから店舗サービスまで、その細部にいたるまで、お客様を楽しませるエッセンスが詰まっています。

さらにOB・OGも含めて、多数のファンがいることも特徴。当シリーズでは、大人気商品やお蔵入りになった商品、人気商品の制作秘話、従業員やファンならではのアレンジやトリビアなど、知られざるチェーンの魅力を深掘りし、エンタメとして楽しめる読み物となるよう企画・編集

しています。

■ファンである編集者が企画！ 大切なのはファンの熱量

コラボのオファーを出すチェーン店の選択基準は、展開している店舗数よりも、“どのくらいファンがいるか”“ファンの熱量がどれだけ高いか”が重要です。企画する編集担当者もそのチェーンのファンであることが多く、週５で通っている者も。だからこそ魅力を深掘りすることができます。

付録も単なるお得感ではなく「そのチェーンらしさ」を活かした企画を考え、提案しています。

■働く人たちの士気を上げる「社内報」的な役割も！

各チェーンのファンに楽しんでもらえるのはもちろん、社長インタビューをはじめ、歴史、商品開発秘話、そのチェーンのファンであるタレントのインタビューなども掲載しています。そのため、コラボした各企業からは「新入社員から全国各店舗の従業員まで自社事業について理解が深まり、モチベーションアップにつながった」という声を多数いただき、社内報のような形でも活用していただいています。

Afternoon Tea LIVING FAN BOOK

発売日：2026年1月26日

価格：1,320円(税込)

https://tkj.jp/book/?cd=TD072177&path=&s1=