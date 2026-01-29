AI検索時代に対応する日本最先端のGEO専門サービス「ミエルAI」を正式リリース

株式会社Yobou

株式会社Yobou（本社：東京都文京区、代表取締役：基島隆蔵）は、AI検索における企業の露出度を可視化・最適化するGEO（Generative Engine Optimization：生成AI最適化）専門サービス「ミエルAI」を2026年1月29日より正式にリリースいたしました。

ミエルAI「AI検索で見つかるブランドへ」

サービス紹介ページ :https://mieru-ai.com■ サービス開発の背景

近年、ChatGPTの月間ユーザー数が約8億人に達し、検索行動が徐々にAI経由に移行するなど、ユーザーの情報収集方法は急速に変化しています。

従来のGoogle検索では、検索結果がすべて表示されていましたが、AI検索ではAIの回答に含まれなければ、ユーザーに情報が届きません。つまり、SEO対策だけでは、もう足りない時代が到来しています。

このような市場環境の変化を受け、当社はAI検索時代に対応した日本最先端のGEO専門サービス「ミエルAI」を開発いたしました。

■ ミエルAIとは

「ミエルAI」は、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude、Copilot、Grok、DeepSeekなど、主要なAIプラットフォームにおいて、企業のブランドや商品がどのように言及・推薦されているかを可視化し、最適化するサービスです。

GEO（Generative Engine Optimization） とは、AIが自社ブランドの情報を読み込みやすくする技術です。AIが御社の情報を正しく理解し、ユーザーに推薦するための最適化手法であり、次世代のSEOとして注目されています。

■ サービス内容

1. AI露出の可視化

出現頻度・順位・文脈を計測。ChatGPT / Perplexity / Gemini などがあなたのブランドをどれくらいの頻度で言及しているか、何位くらいのポジションで登場しているかを分析します。

- 出現頻度・順位・文脈を計測専用SaaSダッシュボードによるリアルタイム可視化- 月次レポート- 定次ミーティング

2. 既存資料の分析

AIの推薦根拠を突き止める。AIがお客様について語るとき、どのサイト、どのページ、どの記事を根拠にしているかを特定し、改善ポイントを明確にします。

- 月次レポート- 定次ミーティング

3. コンテンツ作成

AIに選ばれるコンテンツを設計・作成します。GEO技術で最適化されたコンテンツでSEOにも効果的です。

- ブログ作成- メディアコンテンツ作成

4. ウェブサイト作成

AIに選ばれるウェブサイト設計を支援。既存サイトの改善から新規サイト作成まで、GEO対策を踏まえた最適なウェブサイト構築をサポートします。

- 既存サイトの改善- 新規サイト作成■ ミエルAIを選ぶ理由

当社代表の基島隆蔵は、株式会社松尾研究所や複数のスタートアップにてAIエンジニアとして経験を積み、ラ・サール高等学校を中退し、サンフランシスコにてOpenAI・Google・LinkedIn・YC創業者・a16zのエンジニアハウスに滞在し、最新のGEOの知見・技術を習得。世界最先端の研究開発技術を実装しています。

■ 今後の展望

AI検索のユーザー数は急速に増加しており、2年以内に検索のほとんどがAI検索で行われると予測されています。GEO対策を行う企業はまだ少なく、今対策を始めることで先行者利益を得ることができます。

当社は「ミエルAI」を通じて、日本企業のAI検索時代への対応を支援し、日本No.1のGEO対策サービスを目指してまいります。

■ サービスサイト

■ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/161610/table/5_1_168373daddcc974474e1340bc6541300.jpg?v=202601300321 ]株式会社Yobou■ 代表プロフィール

基島隆蔵（きじま りゅうぞう）

ラ・サール高等学校を経て、AIエンジニアとして株式会社松尾研究所や複数のスタートアップにて共同研究に従事。今後確実に訪れる未来を予測し、日本で実装するため株式会社Yobouを創業。

■ 本件に関するお問い合わせ

