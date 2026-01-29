岩崎電気株式会社

岩崎電気株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤義剛、以下「岩崎電気」)は、本日、2023年のMBOを通じた株式非公開化後、共に企業変革を進めてきたグローバル投資会社カーライル(NASDAQ: CG)から、自動車機器事業、コンポーネンツ事業、電子応用製品事業を主に手掛けるスタンレー電気株式会社(以下「スタンレー電気」)が、カーライルが保有する岩崎電気の全株式を取得することで合意しましたのでお知らせ致します。

当社はMBO後、カーライルとの協業を通じて、構造改革と成長戦略を同時に遂行することでポストHIDの持続的な成長を見据えた重要な事業基盤を確立してまいりました。

今後はスタンレー電気とのパートナーシップのもと、双方の強みと共通のビジョンをいかしながら、次なる成長フェーズへとさらに進化してまいります。

岩崎電気は、「照明ソリューション事業」及び「光・環境事業」を二本柱として、屋外・公共照明を中心に、長期にわたる取引実績と充実した営業・サービス網をいかして官公庁などとの強固な取引関係を有するとともに、多様な光技術を活用した硬化・殺菌・加熱などに用いられる産業用光源・照射装置においても極めて高い市場競争力を有しております。

スタンレー電気グループは「光の価値の限りなき追求」を経営理念の第一に掲げ、自動車用ランプを中心とした「自動車機器事業」、LEDなどのデバイスを提供する「コンポーネンツ事業」、車載センサーや光学モジュール・ユニットを扱う「電子応用製品事業」の3つの事業を通じ、光が持つさまざまな特性をいかした製品の開発・製造・販売を手掛けております。

今後は、スタンレー電気との協業により、両社の技術と実績を統合し、スマート道路灯をはじめとする次世代公共照明の開発を加速するとともに、国内のみならずASEAN・インド市場における道路灯事業の拡大を推進してまいります。

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：株主変更に関するお知らせ(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/shareholders.html)