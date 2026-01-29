逆転就活リアリティ番組『REAL CAREER』を始動

株式会社REAL VALUE

学歴も、肩書きも、過去の失敗も関係ない。

問われるのはただ一つ「今この瞬間に、社会で価値を出せるか」。

逆転就活リアリティ番組『REAL CAREER』は、人生につまずいた人間に救済を与える番組ではありません。覚悟のない挑戦、準備なき野心、言葉だけの夢は、容赦なく切り捨てられます。

「暇じゃない」「遊びじゃない」番組内で何度も投げかけられるこの言葉は、演出ではなく、経営と意思決定の現場で生きてきた人間たちの本音です。

REAL CAREERは、拳で語る場所ではなく、涙で同情される場所でもなく、価値によってのみ評価される場所。過去ではなく、現在。可能性ではなく、行動。同情ではなく、結果。

この番組は、「人生を変えたい」と口にする人間ではなく、人生を引き受ける覚悟のある人間だけを前に進ませるために存在します。

■ REAL CAREERとは

溝口勇児・三崎優太・西川将史が主催する『REAL CAREER』は、学歴・年齢・職歴・過去の失敗といったあらゆる評価を排除し、「今、価値を出せるかどうか」だけで人を見極める逆転就活型のキャリアリアリティ番組です。

番組に用意されているのは、救済や再生プログラムではありません。

挑戦者が立たされるのは、実際の経営現場と同じ問いが飛び交う評価の場です。

・その考え方は、現場で通用するのか

・その姿勢に、誰が時間やお金を投じるのか

・結果が出なかったとき、何を引き受ける覚悟があるのか

REAL CAREERでは、「努力したか」「可哀想か」「過去に何があったか」は判断基準になりません。

沈黙・言い訳・曖昧さは、その時点で価値を出せていないと見なされます。

挑戦者は複数の選別フェーズを通じて評価され、最終的に生き残れるのは、たった一人。

REAL CAREERとは、キャリアを「誰かに選ばれるもの」として扱うのではなく、

環境や状況が変わっても、その都度価値を出し続けられる人間かどうかを見極める番組です。

■ 背景・目的

『REAL CAREER』が生まれた背景には、「社会の評価基準」と「現実の価値創出」の間にある、大きな乖離があります。

今の社会では、学歴や肩書き、過去の経歴によって最初からチャンスを与えられる人と、入り口にすら立てない人が分かれてしまう構造があります。一方で、経営や事業の現場では、どれだけ立派な経歴があっても、それだけで評価され続けることはありません。

問われるのは常に、「今この瞬間に、価値を生み出せているかどうか」ただそれだけです。

三崎優太自身、学歴もなく、過去に傷を抱えながら、結果を出すことでしか前に進めない環境に身を置いてきました。だからこそ、こう語っています。「半端な気持ちで来る人は帰ってほしい。

本気で人生を変えたい人だけが、この場に立つべきだと思っています」REAL CAREERは、努力を肯定する番組でも、救済を与える番組でもありません。「人生を変えたい」と口にする覚悟が、本物かどうか。それを、行動と選択で証明できるのか。その一点を、経営者が日々行っているのと同じ厳しさで見極めるために、この番組はつくられました。REAL CAREERは、チャンスを与える番組ではなく、チャンスを掴める人間かどうかを、現実の基準で可視化する場なのです。

■ 評価・選別の仕組み

REAL CAREERが「リアル」とされる理由は、評価の基準や進行方法が、実際の経営・採用の現場と同じ構造で設計されている点にあります。番組内では、挑戦者に対して用意された正解や模範解答は一切ありません。問われるのは、次のような極めて現実的な視点です。

その考え方は、現場で通用するのか誰が、その行動に対して評価や対価を支払うのか結果が出なかったとき、その責任をどう引き受けるのかREAL CAREERでは、沈黙や曖昧な回答、言語化できない姿勢そのものが「評価」として扱われます。これは演出ではなく、「考えが整理できていない＝価値を出せていない」というビジネスの現場と同じ判断基準です。また、番組では早い段階から脱落者が明確に選別されます。慰めや同情による救済はなく、「今回はここまで」という判断が、その場で下されます。

ただし、それは人格否定ではありません。REAL CAREERが見ているのは過去ではなく、この場で何を選び、どう向き合ったかという現在の姿です。

三崎優太は番組内で、繰り返しこう語っています。「社会は、努力を見てくれない。見られるのは、結果と価値だけだ」REAL CAREERは、その言葉を理念として掲げるのではなく、選別という形で、そのまま番組構造に落とし込んでいるのです。

ここで行われているのは、就活の疑似体験でも、自己啓発でもありません。

経営の現場を、キャリアの入り口に持ち込んだ実験。

それが、REAL CAREERの「リアル」です。

■REAL VALUE PRIME出演メンバー

■ せきえもん

株式会社マクサス 代表取締役

全国70店舗以上／年商約68億円規模のリユース事業を運営し、

富裕層向け出張買取サービス「買取マクサス プレミアム」の拡大を推進している。

X：https://x.com/sekiemonkaitori?s=21

■ 船越 剛司（ふなこし たけし）

株式会社DEP 代表取締役

ピラティス業界では唯一の療法士だけを採用しており、

質の高い専門組織で予防医学の発展に貢献するサービス展開を図っている。

全国50店舗以上展開／医療系ピラティスの開拓者

2030年までに150店舗体制を目指す。

X：https://x.com/take_pilates?s=21&t=KM9Xt-66IMA3YwPo7tCBHw(https://x.com/take_pilates?s=21&t=KM9Xt-66IMA3YwPo7tCBHw)

■ 山本 雅俊（やまもと まさとし）

株式会社やまもとくん 代表取締役

住宅リフォーム・外装・太陽光事業を中心に、全国展開のFCモデルを構築。

施工・集客・品質管理を仕組み化し、安定成長を続ける建設事業を展開。

全国30店舗以上／年商数十億円規模のリフォーム事業FC本部を運営。

X：https://x.com/Yamamoto__M

■ 杉尾 和洋（すぎお かずひろ）

株式会社ポスティングホールディングス 代表取締役

チラシ×テクノロジーで反響率を最大化。

データドリブンな広告運用とエリア戦略を強みに、複数地域で事業を拡大。

24歳でREAL VALUE初認定／月商3.8億円規模の事業成長を実現。

X：https://x.com/sugio_pos_tech

■ 金本 相太（かなもと そうた）

Sooon株式会社 代表取締役

Webマーケティング・教育事業を軸に、フリーランス育成事業を展開。

営業・ディレクション教育に特化したオンラインスクールを運営。

WSS CLASS創業者／累計1,600人以上に営業教育を提供

年商数億円規模の教育事業を成長させている。

X：https://x.com/sota_web15

■ 駒居 康樹（こまい こうき）

株式会社Levela 代表取締役

SNS教育・インフルエンサー育成事業を中心に急成長する教育企業を経営。

Instagram教育サービス「SnsClub」を主軸に事業を拡大。

3期目で年商12億円見込み／利益2億円規模

未経験からインフルエンサー500名以上を輩出。

X：https://x.com/koki_komai

■ 三島 徹平（みしま てっぺい）

株式会社unlock.ly 代表取締役

中小企業投資・M&Aを主軸に事業承継支援を行う投資家・経営者。

創業4年で複数事業を買収し、グループ経営を実行。

連続M&Aによりグループ年商60億円超

M&A×経営の実行型モデルを確立している。

X：https://x.com/hasselbainkpuma

■ 大貫 康喬（おおぬき やすたか）

株式会社3PM 代表取締役

工事業を基盤に、施工・人材・新規事業を展開する経営者。

現場オペレーションの徹底改善により急成長を実現。

施工実績5万件超／年商約5億円規模

工事業界の構造改革を目指し事業を拡張中。

X：https://x.com/onuki_ceo?s=11

■ 山本 智也（やまもと ともや）

株式会社スカイ 代表取締役

IT・コンサルティング領域で複数事業を展開する連続起業家。

外注組織化と事業横断型経営により、高い生産性を実現。

あらゆる事業に精通していることから通称ビジネスサイボーグと呼ばれている。

10社以上を同時経営／外注組織化により年商40億円超の事業運営実績を持つ。

X：https://x.com/yamatomo_1117

■ 柴田 雄平（しばた ゆうへい）

株式会社koujitsu 代表取締役

事業戦略・マーケティング・ITを軸に複数事業を展開するグループ経営者。

外注組織化とM&Aを活用した事業拡張を得意とする。

10社以上を同時経営／グループ年商40～50億円規模

累計1,200社超の事業戦略に関与。

X：https://x.com/yuuuu19860221

■ 留岡 到（とめおか いたる）

HR Tech Management株式会社 代表取締役

採用マーケティング・RPO・人材開発を中心としたHR事業を展開。

サービス業・福祉領域を中心に、複数事業の立ち上げ・売却を経験。

8社11事業を手がけた連続起業家として、

HR×マーケティング領域で事業成長支援を行っている。

X：https://x.com/itaru_tome

■ 古徳 一暁（ことく かずあき）

メンタルヘルスラボ株式会社 代表取締役

メンタルヘルス・福祉領域を中心に、訪問看護、障害者就労支援、福祉サービスを展開。

医療・福祉分野における現場運営と制度理解を両立した事業運営を行っている。

社会課題解決型ビジネスに取り組む

実務型の福祉事業経営者。

X：https://x.com/mhlgroupceo

■ 今後の展望

REAL CAREERが突きつけているのは、特定の挑戦者の是非ではありません。

この番組が真正面から扱っているのは、社会そのものの評価構造です。

多くの人は、「努力すれば報われる」「過去を理解してもらえれば評価される」と信じています。

しかし現実の社会では、それらが考慮される場面はごく限られています。

実際に判断されるのは、その場で何を提示できるのか、相手にとって意味のある行動になっているか、期待に応えられなかった場合、どう振る舞うのかREAL CAREERは、こうした暗黙の評価基準を、番組構造としてあえて表に引きずり出します。

挑戦者は、自分の過去を語ることはできても、その説明が「現在の行動」や「具体的な価値」に接続できなければ、次のステージへは進めません。また、番組は回を重ねるごとに、求められる水準を意図的に引き上げていきます。初期は姿勢や言葉が見られ、やがて思考の一貫性、判断の速さ、責任の取り方へと焦点が移っていく。これは演出ではなく、社会で役割が大きくなるほど要求が厳しくなる構造を、そのまま反映したものです。

REAL CAREERが行っているのは、誰かを落とすことではありません。

「なぜ、この判断が下されたのか」を視聴者も含めて共有することです。その過程で浮かび上がるのは、努力や感情では埋まらない、社会と個人の間に横たわる現実的な溝。REAL CAREERは、その溝を埋める方法を教える番組ではなく、まず溝の存在を直視させる番組です。

それこそが、この番組が持つ最大の問題提起です。

■ 問い合わせ先

REAL VALUE PRIME 広報担当

メール：info@example.com

URL：https://realvalue.inc/club