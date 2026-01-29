【ポスキューブ】″テーブルレイアウト″ 機能を搭載。飲食店の現場で「スタッフがお客様に向き合う時間を増やす」

株式会社フォウカス

株式会社フォウカス（本社：東京都新宿区 、代表取締役：栗田 武）は、飲食店向けPOSシステム「poscube（ポスキューブ）」において、店内の座席配置をフロア図として可視化する「テーブルレイアウト」機能を新たに実装し、2026年1月29日より提供開始することをお知らせします。



本機能により、空席・着席・会計待ちなどの席状況を一目で把握でき、席案内から注文・伝票管理・会計までの動線を短縮します。さらに、滞在時間表示と滞在時間に応じたテーブル色の変化により、滞留の兆候や対応の優先度を視覚的に把握しやすくなります。加えて、予約情報との連携、テーブルレイアウト表示とテーブルリスト表示の即時切替、複数フロア登録に対応。ピークタイムでもスタッフが端末操作や確認作業に追われることなく、「お客様に向き合う時間」を確保できる環境づくりに貢献します。

＜開発背景＞

飲食業界では人材不足が継続するなか、限られた人数でピークタイムを回す店舗が増えています。その結果、席状況の把握、伝票確認、予約対応、会計処理が同時多発し、ホールスタッフが端末操作や確認作業に追われがちです。

こうした状況は、提供遅延の気づきにくさ、呼び出しへの反応遅れ、次の予約来店に向けた席調整の遅れなどにつながり、本来提供すべき「気配り」や「心地よい体験（おもてなし）」が損なわれる要因にもなります。

当社は、単なる省人化にとどまらず、スタッフが「目の前のお客様」に集中できる状態をつくることがサービス品質向上に直結すると考え、席管理の中核機能としてテーブルレイアウトを実装しました。探す・確認する・取り違えるといった非付加価値業務を削減し、接客に時間と意識を向けられる店舗運営を支援します。

◼︎「テーブルレイアウト」機能の概要

店内フロアを実際の座席配置に近い形で画面上に再現し、テーブルの状態をアイコン・色・ラベルで表示します。テーブルをタップするだけで、注文入力や伝票確認、会計へスムーズに遷移できます。

また、運用や混雑状況に応じて、テーブルレイアウト画面とテーブルリスト画面をいつでも切り替え可能。直感的な俯瞰管理と、一覧でのスピーディな検索・確認の双方に対応します。

さらに、複数フロア（例：1Fホール／2F個室／テラス等）の登録・切替が可能で、店舗形態に合わせた席管理を実現します。

滞在時間表示＋色分けレイアウト⇔リスト即時切替予約情報と席状況を連携複数フロア登録

◼︎主な特徴

1）滞在時間表示＋色分けで、サービスの“気づき”を強化

着席からの滞在時間を表示し、一定時間を超えるとテーブル色が変化。長時間滞在や、未注文・会計待ちの席など、対応の優先度が高い席をひと目で把握することができます。これにより、声がけ・追加オーダー提案・会計誘導など、状況に応じたフォローを行いやすくなり、待ち時間ストレスの低減にも寄与します。

※色変更の閾値・段階は、仕様に応じて設定可能／固定となります。

2）テーブルタップで注文・伝票・会計まで一気通貫、ミスも防止

テーブルをタップするだけで、注文入力・伝票確認・追加オーダー・会計までスムーズに遷移でき、ピークタイムでも迷わず操作できます。席番号の取り違えや伝票の誤紐づけといったヒューマンエラーを抑え、オペレーションを平準化。端末操作の“迷い”が減ることでフロア滞在時間が増え、接客の密度向上につながります。

3）レイアウト⇔リストの即時切替で、現場のスピード感を損なわない

フロア全体を俯瞰して直感的に把握したい場面ではレイアウト表示、テーブル番号や状態を素早く検索・確認したい場面ではリスト表示と、状況に応じてワンタップで画面を切り替えられます。

ピークタイムでも確認の手間や画面遷移を最小限に抑え、判断と対応のスピードを落としません。

4）予約情報×テーブル紐づけで、来店ステータス管理と情報共有をスムーズに

予約情報をテーブル（席）情報と紐づけることで、予約者ごとの来店ステータス（来店前／来店済／着席 等）を簡単に管理できます。来店予定に合わせた席準備や案内判断をスピーディに行え、予約席の把握や席調整に伴う確認作業を削減。案内遅れや現場での行き違いを防止し、お客様を待たせないストレスフリーな体験を実現します。

さらに、予約管理側の顧客情報に売上・喫食情報をひも付けて共有できるため、スタッフ間での引き継ぎや接客品質の平準化にもつながり、来店直後から心地よいおもてなしを継続的に提供できます。

※ 共有できる情報については、連携する予約管理システムによって異なりますのでご了承下さい。

5）複数フロア登録で、店舗形態に合わせて店内全体の席を一元管理

フロアごとにテーブルを配置・管理できるため、階層店舗や個室フロア、テラス席などを持つ店舗でも、席状況を迷わず把握できます。フロア間の対応漏れを減らし、少人数体制でもサービス品質を維持しやすくなります。

◼︎想定利用シーン（導入効果が出やすい店舗）

・複数フロア／個室／テラスなど、席構成が複雑な店舗

・予約比率が高い／時間枠での回転管理が重要

・ピークのオペレーション負荷が高い（居酒屋、焼肉、寿司、ファミレス等）

・新人比率が高く、運用を標準化したい

◼︎poscube（ポスキューブ）について

poscube（ポスキューブ）は、飲食店の現場課題に応える高機能POSシステムです。

多くの飲食店が直面している人手不足や業務効率化のニーズに応え、オーダー管理、会計、予約、顧客管理、分析などをまとめて管理でき、店舗オペレーションをスムーズにします。また、リピート促進機能、導入・運用サポートなどを通じて、飲食店運営全体を総合的に支援します。店舗規模や業態に応じて柔軟に運用でき、売上向上とサービス品質の向上に貢献します。

URL： https://pos-cube.com/

◼︎会社概要

株式会社フォウカス

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7 コスモ新宿御苑9Ｆ

代表者： 代表取締役 栗田 武

事業内容：セールスプロモーションに関連する広告、宣伝物の企画、制作業務、ソフトウェアの開発と販売に関する業務など

URL： https://focus-ad.com/