【要件定義の終了判定サンプルを無料公開】要件定義とは？押さえるべき3つのポイントも解説｜株式会社リンプレス

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『要件定義とは？押さえるべき3つのポイントも解説』と題した記事および『要件定義の終了判定サンプル』を公開しましたので、お知らせします。

■記事概要

タイトル：要件定義とは？押さえるべき3つのポイントも解説【要件定義の終了判定サンプル有】

要件定義はシステム開発の成功を左右する重要なプロセスです。正確に要件定義を実施するには、「なぜ要件定義を行うのか」「要求定義との違いは何か」といったポイントを理解しておく必要があります。

本記事では、自社の要件定義プロセスに課題を抱える企業に向けて、役立つ情報をご紹介させて頂きたいと思います。要件定義書の作成に役立つサンプルデータも配布していますので、ぜひダウンロードしてご利用ください。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- 要件定義とは？・要件定義と要求定義の違い・要件定義の目的- 要件定義が必要な理由・データで見る要件定義の重要性・要件定義書の意義- 要件定義は誰が行う？・要件定義の進め方・1.ヒアリング・2.要求内容の整理・具体化・3.要件定義書の作成- 要件定義時に必要な３つの重要ポイント・1.見過ごされがちな要件定義の「定義」をする・2.レビュープロセスを軽視しない・3.5W2Hを活用する・要件定義工程と設計工程におけるHowの線引き- 要件定義プロセスの具体例・要件定義の「定義」は後工程との整合性も考える- IT企画力を身につけるなら「リンプレス」・リンプレスの「STUD-SA(R)」「要件定義工程の終了判定サンプル」 :https://www.linpress.co.jp/download/rd_sampleこちらから「要件定義工程の終了判定サンプル」をダウンロードしていただけます＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c52

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/