「大企業におけるDX人材育成の実態調査」を無料公開！DX推進における中核人材に必要なスキルや、成功/失敗したプロジェクトの違いが明らかに

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下「リンプレス」）は、大手企業（従業員1,000名以上）に勤めており、DX推進に携わっている担当者132名を対象に、「DX推進における中核人材育成に関する実態調査」を実施いたしましたので、お知らせいたします。

調査概要

- 調査名称：DX推進における中核人材育成の実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年3月11日～同年3月11日- 有効回答：大手企業（従業員1,000名以上）に勤めており、DX推進に携わっている担当者132名

※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

大手企業の約4割がDXの「実行段階」、約3割が「初期段階」

「Q1.あなたの会社におけるDXの推進状況を教えてください。」（n=132）と質問したところ、「実行段階（本格的に推進中）」が36.4%、「初期段階（部分的に取り組み開始）」が27.3%という回答となりました。

計画段階（検討中）：12.9%

初期段階（部分的に取り組み開始）：27.3%

実行段階（本格的に推進中）：36.4%

発展段階（既に成果が出ている）：21.2%

わからない/答えられない：2.3%

DXプロジェクトが停滞する原因は「要件定義段階」と「実行段階」に

「Q4.DXプロジェクトが停滞する主な原因はどの段階にあると思いますか。」（n=132）と質問したところ、「要件定義段階（要件の明確化・プラン策定）」と「実行段階（プロジェクト実施・進捗管理）」が同率1位（53.8%）という回答となりました。

企画立案段階（目的設定・課題特定）：31.8%

要件定義段階（要件の明確化・プラン策定）：53.8%

実行段階（プロジェクト実施・進捗管理）：53.8%

評価・改善段階（効果測定・改善施策）：28.8%

その他：5.3%

わからない/答えられない：6.1%

DX推進における中核人材に必要なスキルは「データ分析・活用能力」が51.5%で最多

「Q7.成功するDXプロジェクトを推進するために、中核人材に最も必要だと思うスキル・能力を教えてください。」（n=132）と質問したところ、「データ分析・活用能力」が51.5%、「プロジェクトマネジメント能力」が37.9%、「IT企画力（業務とITの結びつけ）」が34.8%という回答となりました。

IT企画力（業務とITの結びつけ）：34.8%

データ分析・活用能力：51.5%

デザイン思考（ユーザー視点での価値創造）：25.8%

プロジェクトマネジメント能力：37.9%

ビジネスモデル構築力：24.2%

リーダーシップ・影響力：23.5%

ファシリテーション能力：9.1%

業務プロセスの可視化・分析能力：22.7%

ステークホルダーマネジメント：6.1%

その他：0.0%

わからない/答えられない：3.0%

まとめ

今回は、大手企業（従業員1,000名以上）に勤めており、DX推進に携わっている担当者132名を対象に、DX推進における中核人材育成に関する実態調査を実施いたしました。

本調査の結果、DX推進の中核人材には、テクノロジー領域のスキル「データ分析・活用能力」に加え、「プロジェクトマネジメント能力」や「IT企画力」「デザイン思考」「リーダーシップ・影響力」といった非テクノロジー領域のスキルが重要であることが明らかになりました。

DXの成果を創出するためには、DXプロジェクトを推進することができる中核人材を確保・育成することが極めて重要です。

株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/