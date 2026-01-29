【PB（プライベートブランド）商品についての調査】前年に続き、『トップバリュ』『セブンプレミアム』が購入経験の上位をキープ

アイブリッジ株式会社

アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“Freeasy（フリージー）”では、約1,300万人のモニター会員を活用し、2025年12月22日、15歳以上の男女を対象に、「PB商品についての調査-PB普及の現状と今後の展望-」を実施いたしました。

《調査結果トピックス》

・【PBの購入経験】 認知率と同様、トップバリュとセブンプレミアムの2強が、2年連続で突出

・【主要PBの好意度】カークランドシグネチャー「好き」100％と圧倒的、上位3PBでは「とても好き」のポイントがアップ

・【主要PBの継続購入意向】「Vマーク商品」が97.3％でトップ、強い継続意向（「とても購入し続けたい」）は「カークランドシグネチャー」が66.7％と突出

調査背景

物価高を背景に生活に浸透したPB（プライベートブランド）は、2025年も多くの話題を提供、現在は、低価格PBとプレミアムPBの2極化など新たな局面を迎えています。

2025年も相変わらず大きな消費潮流となっているPB。当調査は、その認知・購入経験から満足度、さらに主要PBの好意度と購入継続意向を把握する目的で実施いたしました。

なお、一部設問においては、弊社にて、昨年（2025年）公開した「PB商品についての調査」の結果との比較を通じて、変化を確認しました。

>>2024年12月21日実施「PB商品についての調査」結果の詳細はこちらから(https://freeasy24.research-plus.net/survey/download/2025/01_pb)

調査概要

総括

- 調査タイトル：PB商品についての調査- 調査期間：2025年12月22日(月)- 調査対象者：15歳以上の男女（性年代別の各セル均等）、合計1,000名- 調査方法：インターネット(WEB)調査- 調査地域：全国

＜PB全体の傾向＞

購入理由・購入頻度・満足度は、前年と変わりありません。認知率と購入経験率でも、GMSはイオン、コンビニはセブン-イレブンという圧倒的な店舗数を誇るショップのPBが盤石である状況が続いています。



＜価格よりも価値＞＊低価格PBとプレミアムPBとの2極化

好意度では、高品質を追求する「カークランドシグネチャー（コストコ）」、継続購入意向では、安全・安心にこだわった「Vマーク商品（私鉄系スーパーマーケット）」の2ブランドが、前年を大きく上回りました。

■【PBの購入経験】 認知率と同様、トップバリュとセブンプレミアムの2強が、2年連続で突出

直近1年間の購入経験のあるPBを聞いたところ、「トップバリュ（イオン）」（45.4％）が突出して高く、「セブンプレミアム（セブン-イレブン）」（36.6％）が続きました。以下、ほぼ10ポイントの差で「ファミマル（ファミリーマート）」（25.4％）という結果でした。

なお、前年（2024年）の購入経験率トップ2も、「トップバリュ（イオン）」（43.1％）、「セブンプレミアム（セブン-イレブン）」（33.6％）となっており、同様の傾向が見られました。

■【主要PBの好意度】カークランドシグネチャー「好き」100％と圧倒的、上位3PBでは「とても好き」のポイントがアップ

直近1年間で購入したPB商品について、どの程度好きかを聞いたところ、「好き」（「とても好き」と「まあ好き」の合算）は、「カークランドシグネチャー（コストコ）」（100.0％）、「3つ星ローソン（ローソン）」（92.0％）、「ハローズセレクション（ハローズ）」（91.7％）の順でした。

また、2025年【好意度】トップ3のPB商品に着目すると、「とても好き」のポイントが大幅にアップしていることが確認できました。好意度が最も高い「カークランドシグネチャー（コストコ）」ではその傾向が顕著で、「とても好き」は、2024年の30.8％から2025年は64.1％とほぼ倍増しています。

■【主要PBの継続購入意向】「Vマーク商品」が97.3％でトップ、強い継続意向（「とても購入し続けたい」）は「カークランドシグネチャー」が66.7％と突出

直近1年間で購入したPB商品について、これからも購入し続けたいかを聞いたところ、「とても購入し続けたい」と「まあ購入し続けたい」を合わせた「購入し続けたい」は、「Vマーク商品（私鉄系スーパーマーケット）」97.3％、「ライフPB（ライフコーポレーション）」96.2％、「スギ薬局PB（スギ薬局）」94.4％の順でした。



昨年の結果と比べると、最上位の「Vマーク商品（私鉄系スーパーマーケット）」は、「とても購入し続けたい」よりも「まあ購入し続けたい」の方が増えました（23.7ポイント）。2位の「ライフPB（ライフコーポレーション）」と3位の「スギ薬局PB（スギ薬局）」は、「とても購入し続けたい」の方が増えました（それぞれ12.2ポイント・8.4ポイント）。



なお、「とても購入し続けたい」に着目すると、「カークランドシグネチャー（コストコ）」が66.7％と圧倒的に高い結果となりました。

■「PBの購入理由」「PBの満足度」の結果にも注目

上記以外にも、「PBの購入理由」「PBの満足度」等についても、興味深い結果が分かりましたので、詳細はレポートをダウンロードしてご参照ください。

調査結果から、本調査内容を転載・ご利用いただく場合、弊社サービスのクレジット表記「Freeasy（フリージー）調べ：https://freeasy-survey.com/ 」をお願いいたします。

