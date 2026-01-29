東京都栄誉賞及び都民スポーツ大賞を贈呈　東京2025世界陸上・東京2025デフリンピック　東京都ゆかりのメダリスト58名を表彰！
東京都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　東京都は、昨年9月に開催された「東京2025世界陸上競技選手権大会（以下、東京2025世界陸上）」及び11月に開催された「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025（以下、東京2025デフリンピック）」においてメダルを獲得した、東京在住、在勤など、東京都ゆかりのメダリストに対して「都民スポーツ大賞」を、金メダルを獲得した選手に対して「東京都栄誉賞」を贈呈いたします。


　この度、58名の選手の受賞が決定いたしました。


　表彰式の様子は、ライブ配信でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記



１　表彰式について　


（１）日時・場所


　　　日時：令和８年２月１０日（火）1７時30分から1８時００分まで（予定）


　　　場所：東京都庁


（２）表彰対象者


　　　東京2025世界陸上：2名（銅メダル：2名）


　　　東京2025デフリンピック：56名（金メダル：21名、銀メダル：25名、銅メダル：10名）


　　　表彰対象者58名の一覧はこちら　　　


https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6424-75d4e31dfd3113162f85330eee0f53c2.pdf

（３）贈呈者


　　　小池　百合子　知事


（４）その他


　　　表彰式の様子は、以下の「スポーツTOKYOインフォメーション」公式YouTubeチャンネルにて


　　　ライブ配信を行います。


　　　https://www.youtube.com/@sports_tokyo_official/streams 　


　　　これまでの受賞者等は、以下よりご確認いただけます。


　　　https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/prize.html



２　表彰制度について


（１）東京都栄誉賞とは


　　　特に顕著な業績により、広く都民に敬愛され、社会に明るい夢と希望と活力を与え、東京都の名


　　を高めた方に対して、その栄誉を称えることを目的として平成16年度に制定されました。


（２）都民スポーツ大賞とは


　　　世界的なスポーツ大会において優秀な成績を収めた東京アスリートの功績を称え、その感動を都


　　民と共有することを目的として、平成20年度に制定されました。


本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略１6　スポーツ「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」




　　　　　　　　　 ▲2050東京戦略


【問合せ先】


○東京都栄誉賞に関すること


　生活文化局文化振興部企画調整課


　TEL 03-5000-7230


○都民スポーツ大賞に関すること


　スポーツ推進本部国際スポーツ事業部大会事業推進課


　TEL 03-5320-6224