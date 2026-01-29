東京都栄誉賞及び都民スポーツ大賞を贈呈 東京2025世界陸上・東京2025デフリンピック 東京都ゆかりのメダリスト58名を表彰！
東京都は、昨年9月に開催された「東京2025世界陸上競技選手権大会（以下、東京2025世界陸上）」及び11月に開催された「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025（以下、東京2025デフリンピック）」においてメダルを獲得した、東京在住、在勤など、東京都ゆかりのメダリストに対して「都民スポーツ大賞」を、金メダルを獲得した選手に対して「東京都栄誉賞」を贈呈いたします。
この度、58名の選手の受賞が決定いたしました。
表彰式の様子は、ライブ配信でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
記
１ 表彰式について
（１）日時・場所
日時：令和８年２月１０日（火）1７時30分から1８時００分まで（予定）
場所：東京都庁
（２）表彰対象者
東京2025世界陸上：2名（銅メダル：2名）
東京2025デフリンピック：56名（金メダル：21名、銀メダル：25名、銅メダル：10名）
表彰対象者58名の一覧はこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6424-75d4e31dfd3113162f85330eee0f53c2.pdf
（３）贈呈者
小池 百合子 知事
（４）その他
表彰式の様子は、以下の「スポーツTOKYOインフォメーション」公式YouTubeチャンネルにて
ライブ配信を行います。
https://www.youtube.com/@sports_tokyo_official/streams
これまでの受賞者等は、以下よりご確認いただけます。
https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/prize.html
２ 表彰制度について
（１）東京都栄誉賞とは
特に顕著な業績により、広く都民に敬愛され、社会に明るい夢と希望と活力を与え、東京都の名
を高めた方に対して、その栄誉を称えることを目的として平成16年度に制定されました。
（２）都民スポーツ大賞とは
世界的なスポーツ大会において優秀な成績を収めた東京アスリートの功績を称え、その感動を都
民と共有することを目的として、平成20年度に制定されました。
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。
戦略１6 スポーツ「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」
▲2050東京戦略
【問合せ先】
○東京都栄誉賞に関すること
生活文化局文化振興部企画調整課
TEL 03-5000-7230
○都民スポーツ大賞に関すること
スポーツ推進本部国際スポーツ事業部大会事業推進課
TEL 03-5320-6224