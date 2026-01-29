Crazy Raccoon所属 立川選手、同チームのコーチとして『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』グランドファイナルに参戦

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与）は、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」所属で、当社が競技活動をサポートしている立川選手が、日本最高峰のプロリーグ『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』のグランドファイナルに、同チームのコーチとして参戦することをお知らせいたします。

国内最高峰の戦い『SFL: Pro-JP 2025』グランドファイナルについて

日本最高峰のプロチームが激突する『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』の決勝大会、「グランドファイナル」が、2026年1月31日（土）にパシフィコ横浜で開催されます。同大会は「ストリートファイター6」の日本最強チームを決める決勝戦。過酷なリーグ戦を勝ち抜いた「REJECT」と「Crazy Raccoon」による頂上決戦です。グランドファイナルの優勝チームには世界大会への出場権が授与されます。

選手のスポンサードを通じてコーチングの重要性を訴求

eスポーツ界で日本を代表するトッププレイヤーの一人である立川選手は2024年の「Esports World Cup」で世界3位入賞を果たすなど、国際舞台で輝かしい実績を残してきました。本大会において、立川選手はCrazy Raccoonチームの「プレイヤー」としてではなく、膨大なデータ分析と緻密な戦術構築を担う「コーチ」という役割で参画します。

最前線で戦い続ける立川選手が持つ「緻密なデータ分析力」と「勝負の機微を読む洞察力」はeスポーツにおける最高峰の戦略技能であると確信しています。本大会において立川選手は、プレイヤーとしてではなく「コーチ」という役割からチームを勝利へと導くでしょう。

ブランドクラウドは、立川選手の卓越した戦術眼を、レピュテーションマネジメントやブランディングに通ずる高度な「戦略的専門スキル」として高く評価しております。当社は立川選手に対するスポンサードという取り組みを通じて、eスポーツシーンにおけるコーチ職の地位確立と、業界全体のさらなる発展に寄与し、併せてコーチングの重要性についても訴求してまいります。

世界大会を目指すCrazy Raccoonチームと立川選手の活躍にご声援を！

Crazy Raccoonチームは立川選手のコーチングを得て、世界大会を目指し、このグランドファイナルを戦います。今大会でのCrazy Raccoon、立川選手の活躍にご期待ください。応援、よろしくお願いいたします。

【開催概要】- 大会名：ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル- 日程：2026年1月31日（土）- 会場：パシフィコ横浜 展示ホールD- 住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1- 対戦カード：REJECT vs Crazy Raccoon＜参考リンク＞

立川選手 X（旧 Twitter）

https://x.com/tachikawacr

Crazy Raccoon 公式サイト

https://crazyraccoon.jp/

Crazy Raccoon 公式 X（旧 Twitter）

https://x.com/crazyraccoon406?lang=ja

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル 公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/

株式会社ブランドクラウドの取り組み

株式会社ブランドクラウドは立川選手が競技に集中できる環境をサポートするとともに、誹謗中傷対策で培ったノウハウを活かしてeスポーツのブランド価値を守るだけでなく、e スポーツ業界全体のさらなる発展に寄与してまいります。当社は今後も未来ある若者や世界で活躍する挑戦者を支援し、誰もが安心して輝ける社会の実現を目指します。

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年にはアジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し、現在は世界9カ国でサービスを展開(※)。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

公式HP：https://www.brandcloud.co.jp/

サービスサイトURL：https://solution.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：59名

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、「PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)