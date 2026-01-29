【AX INSIGHT｜AI実践伴走レポート 2026年1月号】現場で進むAI活用の取り組みと学び

株式会社AX

法人向けAI研修「AX CAMP」を提供する株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役：石綿文太）は、2026年1月の月次レポート「AX INSIGHT」を公開いたします。本レポートでは、企業のAI活用を加速するための最新知見と、実際のクライアント支援事例をお届けします。

2026年最初となる本号では、MCP（Model Context Protocol）やNotionAIといった最新技術の実践的な活用方法を解説した勉強会の内容と、広告運用、物流など多様な業界における支援事例をご紹介します。

「AX INSIGHT｜AI実践伴走レポート」について

「AX INSIGHT」は、株式会社AXが毎月発行するAI実践伴走レポートです。

企業のAI導入が「部分的な活用」から「業務プロセス全体の再設計」へと進む中、プロジェクトの進行状況や現場から生まれる知見には、毎月異なるテーマが現れています。

本レポートは、クライアント企業へのAI導入支援を通じて得られた実践知や、社内で開催しているAI勉強会の内容を、広く企業のAI活用推進に役立てていただくために公開しています。

2026年1月の勉強会開催実績

クライアント向けに、以下のようなAI勉強会を開催いたしました。

Claude for Chrome勉強会

Claude for Chromeのブラウザ自動化機能について解説しました。Atlasを超える実行能力と利便性を強調し、APIがないサイトの操作やエージェントオーケストレーションを開発なしに自然言語で実現する方法を紹介。ショートカット機能、録画機能、チャット機能を通じて業務の自動化と効率化を実現する手法を実演しました。

参加者からは「MCPとスキルズの関係」について質問があり、MCPはツール（道具）を呼び出すもの、スキルズはそのツールの使い方（取説・マニュアル）であることを説明しました。

公開MCPサーバーの使い方勉強会

自社開発したSlack、Google広告、Chatwork、NanoBana ProのMCPサーバー機能とClaudeへの接続方法を解説しました。Google広告MCPのデモでは、CPAの確認や除外キーワードの追加、広告スケジュールの変更といった運用作業を自然言語で自動化できることを実演。

「MCPサーバーの賢さを決めるのはプロンプトの質か」という質問に対し、MCPはClaudeにツール情報を提供しているだけで最終選択はClaudeが行うこと、ディスクリプション（説明）が曖昧だとツール選択を誤る可能性があることを説明しました。

MCPサーバーを作ってみよう実践開発勉強会

MCPサーバーの通信方式（Standard IOとHTTP）の違いと開発に必要なツールを解説しました。Cursorを用いてMCPサーバーの設計・実装・Standard IOでの動作確認からGCPへのHTTPデプロイまでの実践的な開発プロセスを実演。

Standard IOはPC上のローカル環境専用（検証・個人利用向け）、HTTPはサーバー上で動作しチーム共有やPC依存しない利用（スマホを含む）が可能という違いを説明しました。MCPがAPI単体では実現できないプログラミング処理を可能にする点を強調しました。

NotionAI徹底解説勉強会

Notion AIの活用による業務効率化を解説しました。Notion AIを使う主な理由として「強いコネクト機能」（Slack、Google Driveなど）、最新モデル（Claude Opus 4.5）の無制限利用、「ナレッジ管理の強化」を紹介。初期設定（コネクター接続、モデル指定、プロフィールページ設定）の重要性とコンテキスト限界対策を説明しました。

参加者からは「古いマニュアル情報も参照されてしまう問題にはどう対処すればよいか」という質問があり、「参照禁止」ページを作成してそこに移動させる方法や、新しいナレッジDBを作成して古い情報をカットする方法があることを説明しました。

現在進行中の具体的なサポート事例（2026年1月）

AXでは、クライアント企業の課題に応じて、AIを活用した業務プロセス改善やコンテンツ生成の支援を進めています。ここでは、一部の取り組みを紹介します。

⚫︎ 広告運用における大量クリエイティブ生成の効率化支援

広告代理店において、細分化されたキーワードと多数のLP広告文作成がボトルネックとなっていた課題に対し、AIを活用した生成プロセスの設計支援を行っています。MCPの「スキルズ」機能を活用したLP情報から広告文を自動作成するフローの構築、広告文の入稿作業までを自然言語で自動化する仕組みの設計、GASを活用したレポート・運用自動化との連携検討を進めています。

⚫︎ SNS広告分析・クリエイティブ制作の一気通貫AI化

SNS広告代理店において、大量のヒット広告を一括分析し共通項を抽出する業務にAIを活用する支援を進めています。Sora 2を活用した動画クリエイティブ生成の実践、API連携によるデータベース蓄積・分析基盤の構築、リサーチから分析、クリエイティブ制作までのワークフロー設計に取り組んでいます。

⚫︎ 請求書管理・全社AI活用基盤の構築支援

物流企業において、請求書管理の自動化から全社的なAI活用の底上げまで、段階的なAI導入支援を行っています。請求書管理自動化のGASとAIによる実装や、非エンジニアでも自然言語でAIにコード生成させる開発スタイルの導入、財務系ダッシュボード構築に向けたデータ整備などを、定例MTGを通じた継続的な伴走支援体制の確立によって進めています。

