月間3,000万人が利用する商品比較サービス「マイベスト」GoogleのAI検索機能「AI Overviews」「AIモード」の引用元ドメインとして国内トップクラスに

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、AI検索に対応したSEO分析ツールを提供するAhrefs（エイチレフス）が2025年11月17日に公開した調査レポート「日本市場における2つのAI検索システムの引用傾向を徹底比較」において、GoogleのAI検索機能「AI Overviews」「AIモード」の両方で引用される主要ドメインのひとつとして評価されました。

- マイベストが「AI Overviews」「AIモード」双方で信頼される情報源として評価本調査は、Googleが提供するAI検索機能「AI Overviews」「AIモード」において、日本市場で引用元として参照されるWebサイトの傾向を分析したものです。その結果「マイベスト」は、YouTube、Wikipedia、主要ニュースサイトなどと並び、両AI検索機能で共通して参照される、信頼性の高い情報源のひとつとして評価されました。近年、Google検索では「AI Overviews」の本格展開や「AIモード」の導入により、検索体験が大きく変化しています。AIが生成した回答の中でどの情報源が引用されるかは、ユーザーに提示される情報の信頼性を左右する重要な要素となっています。Ahrefs社の調査によると、日本市場において「AI Overviews」と「AIモード」は、それぞれ独自の評価基準を持ちながらも、共通して重視される評価基準がそれぞれの評価基準の約65%を占めると推測されています。このことから、両AI検索機能で共通して引用されるWebサイトは、AIにとって特に信頼性の高い情報源であることが示唆されています。※参考：Ahrefs Pte. Ltd.「日本市場における2つのAI検索システムの引用傾向を徹底比較」- マイベストが「AI Overviews」「AIモード」に引用される理由の考察Ahrefs社が両システムで共通して引用されるドメインの特徴を分析した結果、「コンテンツの網羅性」「更新速度・リアルタイム性」「専門性・信頼性」「ユーザー基盤の大きさ」「日本語コンテンツの質」などの品質基準が重視されていることがわかりました。当社は「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を運営しています。家電・日用品・食品・サービスなど幅広いジャンルの商品を対象に、毎月2,000点以上の商品を自社で購入・検証し、独自の評価基準と検証方法に基づいて、実機を用いた数値計測やモニターによる検証を実施しています。こうした一次情報を重視した検証データと専門家の知見に基づくコンテンツづくりが、評価された要因のひとつであると考えています。マイベストは今後も、検証に基づいた透明性の高い情報提供を通じて、AI検索時代においてもユーザーの「ベストな選択」を支えるサービスを提供してまいります。※参考：Ahrefs Pte. Ltd.「日本市場における2つのAI検索システムの引用傾向を徹底比較」＜検証風景・備品倉庫・検証機材イメージ＞- 調査概要調査名 ：日本市場における2つのAI検索システムの引用傾向を徹底比較調査実施 ：Ahrefs Pte. Ltd.調査内容 ：Google AI OverviewsおよびAIモードにおける引用元ドメインの分析調査結果URL ：https://ahrefs.com/blog/ja/ai-overviews-vs-ai-mode/公式ホームページ ：https://ahrefs.com/ja- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し“世界を変えたいと考えています。

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

