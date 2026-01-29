「そのURL、踏んでも大丈夫？」ユーザーの不安を払拭し、クリック率を最大化する独自ドメイン短縮ツール「GoQShortener」

株式会社GoQSystem

クラウド型通販一元管理システムを展開する株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、自社ブランドの信頼性を守りながら高度なクリック分析を実現するURL短縮サービス「GoQShortener（ゴクーショートナー）」の企業向け導入支援を強化いたします。

なぜ今、URL短縮ツールを改めて提案するのか

多くの企業がSNSや公式LINE、メルマガを駆使する中、

「短縮URLのドメインが不明でクリックされない」「効果測定が複雑でPDCAが回らない」

といった課題が顕在化しています。



特に無料の短縮URLツールは、ブランド毀損のリスクやデータ漏洩の懸念も指摘されています。

「GoQShortener」は、単なるURL短縮ツールではなく、

「ブランドの信頼を担保し、顧客行動を正しく把握するためのマーケティング基盤」として、

改めて多くの企業に価値を提供すべく、この度ソリューション内容を再定義いたしました。

GoQShortener（ゴクーショートナー）が選ばれる4つの理由

１.独自ドメインで「クリックの壁」を突破

汎用的なドメインではなく、自社のブランドドメインを使用可能。

ユーザーに安心感を与え、不審なリンクとして避けられるリスクを最小限に抑えます。

２.あらゆる媒体の反応を「一覧」で可視化し、最適な配信時間を特定

メルマガ、SNS、ブログ、チラシなど、多角的な施策の反応をひと目で把握。

管理画面では、URLごとのクリック数を一覧で確認できるほか、記事ごとの詳細なクリック推移や「時間帯別アクセス数」まで計測可能です。

３.クリックひとつでQRコードを即時生成。

ビジネスシーンで不可欠なQRコードを、短縮URLと同時にワンクリックで作成。

名刺、パンフレット、チラシなど、限られたスペースでは伝えきれない詳細情報を、QRコードを介してユーザーへ確実に届けます。

さらに、アクセス結果の確認も可能です。

４.忙しい日常に寄り添う「毎日メール通知」

短縮URLのアクセス結果は、管理画面にログインせずとも毎日のメール配信で自動通知されます。

外出先や多忙な時間でも、視認性の高いレポートで即座に把握できます。

活用シーン

- SNSマーケティング：X（旧Twitter）やInstagramのリンクを独自ドメイン化し、公式感を醸成。- メルマガ・公式LINE:：メルマガやLINE配信でのURLを短縮し、到達率とクリック率を改善。- オフライン広告：イベント会場や実店舗のQRコード経由のアクセスを計測し、来店者の行動を分析。

ご利用料金

- 初期費用： 30,000円（税別）- 月額費用： 10,000円（税別）- 最低利用期間： 3ヶ月詳細はこちら :https://business.goq.to/

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/