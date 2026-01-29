株式会社1684／1684AZUMAMINE、紫波町成人式での記念品配布と町長表敬訪問を実施、地域資源を生かすよんりん舎との業務提携により紫波町での地域連携を強化

紫波町「20歳のつどい」での記念品配布を実施

株式会社1684

株式会社1684（本社：岩手県紫波郡紫波町、代表取締役：古川恵美）は、2026年1月11日に開催された「紫波町20歳のつどい」において、20歳を迎えた参加者への記念品として「1684 AZUMAMINE 酒かす化粧水」を配布しました。

記念品配布は、紫波町で新たに事業を立ち上げた企業として、20歳という人生の節目を迎える若い世代にエールを送りたいという考えのもと実施したものです。

配布にあたっては紫波町役場の協力を得て、株式会社1684が主体となり実施しました。

開催前に町長を表敬訪問し、成人式での取り組みとグッドデザイン賞受賞を報告

1684AZUMAMINE酒かす化粧水キービジュアル

本取り組みに先立ち、株式会社1684は合名会社吾妻嶺酒造店と共に紫波町長を表敬訪問いたしました。

「紫波町20歳のつどい」当日の記念品配布の実施および、「1684 AZUMAMINE 酒かす化粧水」が2025年度グッドデザイン賞を受賞したことについて報告を行いました。

株式会社よんりん舎での委託販売開始と業務提携について

表敬訪問の様子

株式会社1684はこのたび、紫波町に拠点を置き、地域資源を生かした商品企画・販売・情報発信を行う紫波町の魅力を運ぶ町づくり会社、株式会社よんりん舎と業務提携を締結しました。

本提携により、株式会社よんりん舎（岩手県紫波郡紫波町）事務所にて、「1684 AZUMAMINE 酒かす化粧水」の販売を開始いたします。

✦ よんりん舎

住所：岩手県紫波郡紫波町日詰字郡山駅５７－３(紫波町役場旧第三庁舎内)

電話番号： 019-671-1755

Mail：s-yonrin@echna.ne.jp

webサイト：https://yonrinsha.wordpress.com/(https://yonrinsha.wordpress.com/)

webshop：https://michifuruya.stores.jp/(https://michifuruya.stores.jp/)

よんりん舎

また今後は、1684AZUMAMINEに配合されている酒粕エキスが吾妻嶺酒造店の純米酒の製造過程で生まれる酒粕からつくられていることから、同酒蔵の純米酒と「1684 AZUMAMINE 酒かす化粧水」を組み合わせたセット商品の販売についても検討を進めています。

合名会社吾妻嶺酒造店

webサイト：https://azumamine.com/(https://azumamine.com/)

吾妻嶺純米酒

なお、卸売やお取り扱いに関するご相談については、本リリースに記載の問い合わせ先までご連絡ください。

日本酒文化の存続と酒粕の再価値化に向けて

株式会社1684は、吾妻嶺酒造店の酒粕を活用したスキンケア製品の開発と販売を通じて、日本酒文化の存続と拡大、ならびに酒粕の再価値化に取り組んできました。

今後も紫波町を起点に、さまざまな事業者と連携し、事業を進めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社1684

所在地：岩手県紫波郡紫波町土館内川５

代表者：古川 恵美

事業概要：酒粕の再活用を軸に、日本酒文化を未来へつなぐブランドづくり事業

公式サイト：https://1684.jp/(https://1684.jp/)

公式LINEアカウント：https://lin.ee/DLMRfJv(https://lin.ee/DLMRfJv)

1684酒かす化粧水販売サイト：https://1684-azumamine.square.site/(https://1684-azumamine.square.site/)

本件に関するお問い合わせ

株式会社1684

E-mail：info@1684.jp