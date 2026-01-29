8割以上の部下が上司との「認識のズレ」や、上司のフィードバックは「感覚頼み」と実感

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、定期的に上司と1on1やミーティングを実施している企業に勤める一般社員（部下・メンバー層）110名を対象に実施した、「部下から見た上司とのコミュニケーションと成長実感に関する調査」の結果についてお知らせします。

調査レポートのダウンロードはこちら：https://go.phoneappli.net/communicationwithsuperiors

■調査背景

人材育成やエンゲージメント向上のため、多くの企業で1on1ミーティングが導入されています。しかし、実際に部下がその時間をどのように捉え、成長実感につなげられているかは不透明な部分があります。本調査は、部下から見た上司とのコミュニケーションの実態、特に「認識のズレ」や「フィードバックの納得感」に焦点を当て、部下が真に成長を感じるために必要な要素を明らかにするために実施しました。

■調査結果サマリー

１.1on1を実施していても、8割以上が上司との「認識のズレ」を感じている

上司との1on1ミーティングや面談において、自分と上司の間で認識のズレを感じることがあるか尋ねたところ、「よく感じる」（19.1%）、「ときどき感じる」（65.5%）を合わせ、84.6%が認識のズレを感じていることが判明しました。定期的な対話の機会があっても、部下の認識とは乖離がある実態が浮き彫りになりました。

２.ズレを感じる場面、第1位は「自分の強みや貢献」への理解不足

認識のズレを感じると回答した方にその場面を尋ねたところ、「自分の強みや貢献を、上司が十分に理解してくれていないと感じるとき」（58.1%）が最多となりました。次いで「自分が重要だと思っている課題と、上司の優先順位が異なるとき」（47.3%）が続き、部下の自己評価や重要視しているポイントが、上司に伝わっていないことが主なストレス要因となっていることが判明しました。

３.約8割が、上司のフィードバックは「感覚頼み」だと感じている

定期的に1on1を実施している部下に対し、上司からのフィードバックやアドバイスが「上司の感覚だけで判断されている」と感じることがあるか質問したところ、「よく感じる」（19.1%）、「ときどき感じる」（62.8%）を合わせ、81.9%が「感覚頼み」であると感じている実態が明らかになりました。

■まとめ

今回の調査で、定期的に1on1を実施している企業の部下であっても、その8割以上が上司との間に「認識のズレ」を感じていることが明らかになりました。特に「自分の強みや貢献」が正しく理解されていないと感じる部下が多く、上司の主観や感覚に頼ったフィードバックがその要因の一つとなっています。1on1を形骸化させず、部下の成長につなげるためには、上司の「感覚」ではなく、データや事実に基づいて相互の認識をすり合わせるコミュニケーションへの転換が求められています。

■調査レポートのダウンロードはこちら

全10問の設問と詳細な分析をまとめたレポートを、以下よりダウンロード(https://go.phoneappli.net/communicationwithsuperiors)いただけます。

■調査概要

調査名称：部下から見た上司とのコミュニケーションと成長実感に関する調査

調査期間：2025年10月30日～2025年10月31日

調査対象：以下の条件をすべて満たす者

・定期的に上司と1on1やミーティングを実施している企業に勤める一般社員（部下・メンバー層）

有効回答数：110

調査機関：自社調査（調査委託先：株式会社IDEATECH）

調査方法：オンラインアンケート

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「株式会社PHONE APPLI」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://phoneappli.net/

※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

《「ManejaS」について》

ManejaSは、多忙な現場マネージャーが部下の状況を把握しきれないという「見えない課題」に着目し、それを解消するピープルマネジメントシステムです。サーベイとAIによるデータ分析により、離職や休職の予兆を早期に検知し、フォローが必要な従業員を見つけ出します。また、検知された課題に対して、各メンバーの状態に応じた最適なフォローガイドが提示されるため、マネージャーは再現性の高い、効果的なアクションが可能になります。さらに、メンバーには個人特性や状態に合わせたアドバイスを提示するため、マネージャーの負担を軽減しながら、自律的な成長を促進し、エンゲージメントの向上にも貢献できます。これらの機能を通じ、一人ひとりが主体的に課題を解決し成長できる「自律した組織」の実現を支援します。

「ManejaS」について詳しくはこちら

https://phoneappli.net/manejas/

《株式会社PHONE APPLI会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

業務内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/