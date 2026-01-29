「Yell-U（エール・ユー）」、リリースキャンペーン第2弾を開催！2026年、ことしこそ日記を始めたいあなたへ

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が提供するAI日記アプリ「Yell-U（エール・ユー）(https://nolty.jp/yellu/)」は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで、リリースキャンペーン第2弾を実施いたします。

「Yell-U（エール・ユー）」は、AIパートナーとチャットでやり取りするだけで日記が完成する新感覚のAI日記アプリです。今日あったことや感じたことを話すと、AIが会話の内容から自動で日記を作成します。チャットのような操作で気軽に日記が続けられることに加え、ウィークリーレポートや気持ちの変化の可視化など、日々を振り返る体験をサポートしています。

■2026年、「ことしこそ日記を始めたい！」と思っている人を応援

今日あったことをチャットで話すだけ会話内容から日記を自動作成ウィークリーレポートで振り返り

年が明けて約1ヶ月経ちました。「ことしこそ日記を始めたい」「新しいことにチャレンジしたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。また受験・進学・就職・引っ越しなど、春からの新生活を控え自分自身の環境変化に向き合う時期でもあります。

AI日記アプリ「Yell-U」は、あなたのそんな新しい一歩踏み出す気持ちや、不安を抱えながらも前に進もうとする気持ちにいつも寄り添い、日々の記録を通じてそっと背中を押す存在でありたいと考えています。

■リリースキャンペーン第2弾 概要

今回のキャンペーンは、「Yell-U」をより多くの方に体験していただけるよう、

60日分の日記作成チケットをプレゼントいたします。

【キャンペーン期間】

2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）

【プレゼント】

60日分の日記作成チケット

【クーポンコード】

YU60B

■「Yell-U」はこんな人におすすめ

【キャンペーン内容】- アプリをダウンロードし、クーポンコード「YU60B」を入力すると60日分の日記作成チケットをプレゼントします- 新規登録の方は、60日分の日記作成チケットにDL特典10日分が加わり、合計70日分のチケットプレゼントになります- 2026年のスタートにあたり、日々の気持ちの整理や新生活の記録、チャレンジの記録等に使用できます※第1弾のキャンペーンで取得されたチケットは継続してご利用いただけます。※すでにYell-Uをお使いいただいている方もクーポンを取得し、ご利用いただけます。

・ ことしこそ日記を始めたいと思っている人

・ 自分と向き合いながら、自分自身の気持ちを整理したい人

・ 新しいことにチャレンジしている人、これからチャレンジする人

・ 新生活を始めたばかりの人、新生活が控えている人

■新しい一年、新しい一歩を、「Yell-U」は応援します！

2026年、「ことしこそ自分と向き合いたい」と思っている人、新しくチャレンジする人、新生活を迎える人等すべての人の毎日に「Yell-U」は小さなエール（応援）を送り続けます。

■Yell-U

- 公式サイト：https://nolty.jp/yellu/- Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/yell_u_official/- X公式アカウント：https://x.com/yell_u_official

▼▼▼ アプリのDLはこちらから ▼▼▼

▶App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6754167653(https://apps.apple.com/jp/app/id6754167653)

▶Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jmam.yellu.app(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jmam.yellu.app)

▶日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）

1942年創立の一般社団法人日本能率協会（JMA）から1991年に分社化し、設立。研修や通信教育等による人材育成支援と、ビジネス書や資格書、教育書などの出版を柱とした「学びのデザイン事業」、NOLTYブランドを中心に手帳等を扱う「時間〈とき〉デザイン事業」の２つを事業ドメインとして展開しています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、だれもが成長する喜びを知り、人生を自分らしく豊かにできる社会をつくるために、一歩踏み出す人に寄り添い、パートナーとして伴走することを約束します。