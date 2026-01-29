ラストマイル・エニキャリ、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」で3年連続ランクイン

株式会社エニキャリ

ラストマイル物流に特化した物流ソリューション事業を展開する株式会社エニキャリ（以下当社）は、デロイト トーマツ グループが2026年1月28日（水）に発表した日本国内のテクノロジー・メディア・通信業界の企業を対象にした過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率のランキング「Technology Fast 50 2025 Japan（以下「Fast 50」）」において、成長率91.6%を記録し、50位中38位を受賞しました。「Technology Fast 50 2023 Japan」の1位受賞に始まり、3年連続のランクインとなりました。

■Technology Fast 50 Japanプログラムについて

「Fast 50」はデロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムです。日本ではTMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率によりランキングし、上位50社を発表しています。ランキング対象となる事業領域は、１.半導体や部品・コンピュータ、周辺機器等を含むハードウェア、２.アプリや各種管理運用システムを含むソフトウェア、３.インターネットやクラウドサービスを含む通信、４.広告やマーケティング、Eコマースを含むメディア、５.バイオや製薬を含むライフサイエンス、６.再生技術やエネルギー貯蔵、機器を含むクリーンテックの6領域です。

ランキングや詳細は、主催のデロイト トーマツからのニュースリリースをご覧ください。

デロイト トーマツ（2026年1月28日発表）：

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260128.html

＜エニキャリ・塩田 一哉（写真＝左）、エニキャリ・蜂谷 仁美（写真＝右）＞

■株式会社エニキャリについて

エニキャリは、ラストマイルに特化した配送管理システム（ADMS）と共同配送サービスの2つのソリューションで、フィジカルインターネット（*1）インフラの構築を目指しています。OMS（受注管理システム）・WMS（倉庫管理システム）と連携したEC物流の提供、デリバリー・テイクアウトのサイト構築、デリバリー・軽貨物EC配送の提供など、小売業、EC事業者、配送事業者に向けて最適なラストマイル物流の構築・運用支援を行う物流DXです。

（*1）フィジカルインターネットとは、トラック等の輸送手段と倉庫のシェアリングを基盤とする、業務効率化・稼働率向上と燃料消費量・CO2排出量低減による持続可能な物流の実現に向けたロジスティクスシステムで、日本政府が2040年までに目指す新しい物流モデルです。データを塊で送信するパケット交換＝インターネット通信から着想を得ているためフィジカルインターネットと呼ばれる。

＜共同配送ネットワークの配達員（イメージ写真）＞＜配達管理システム（ADMS）＞

（注）ADMS（アダムス）は anyCarry Delivery Management System の略称であり、他社の商標とは無関係です。

【会社概要】

名称 ： 株式会社エニキャリ

代表者 ： 代表取締役 小嵜 秀信（こさき ひでのぶ）

本社 ： 東京都千代田区平河町二丁目5番3号

設立 ： 2019年8月8日

資本金 ： 111,377,500円

事業内容 ： ラストマイル物流DX

企業サイト ： https://www.anycarry.co.jp/

配達管理システム「ADMS」の紹介動画 ： https://youtu.be/Bx-awxqlPEc

プレスリリース掲載先 ： https://www.anycarry.co.jp/category/press/

ロゴデータ等プレスキット ： https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/56779?tab=press_kit

【店舗・企業ご担当者からのお問い合わせ先】

株式会社エニキャリ 事業推進本部 DXソリューション部 セールスチーム

Tel ： 03-6416-0089 （受付：平日11:00-20:00）

【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社エニキャリ 広報事務局

Tel ： 080-4104-7711（担当：広瀬）

Mail ： anycarry_press@happy-pr.co.jp

※本窓口はメディア関係者様専用です。営業を目的としたご連絡はご遠慮ください。