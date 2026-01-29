Gate.ioに上場するLEGENDARY HUMANITYが「現代アーティスト・長坂真護」のRWAマーケットをオープン

LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD.

LEGENDARY HUMANITY（レジェンダリー・ヒューマニティ、本社：シンガポール、代表：Takamasa Suzuki）は、AI 3Dスキャン技術を通じて人類のマスターピースをデジタル資産化する「VIVI PROJECT」の一環として、現代アーティスト長坂真護のオンラインミュージアム「MAGO Moon Museum」上の展示作品を購入可能なRWA（Real World Asset）マーケット「＄VIVI RWA MARKET（ヴィヴィ・アールダブリューエー・マーケット）」をオープンいたします。

本取り組みにより、来館者はMAGO Moon Museumで鑑賞した作品を、そのままリアルワールドアセット（RWA）として取得し、アーティストの世界観により深く触れることができます。

概要名称：＄VIVI RWA MARKET（ヴィヴィ・アールダブリューエー・マーケット）

オープン日：2026年1月29日（木）

URL：https://mondo.lhvivi.io/



■「＄VIVI RWA MARKET」について

「＄VIVI RWA MARKET」は、オンラインミュージアムMAGO Moon Museum内に設置される、アート作品購入専用のRWAマーケットです。

展示と購入がシームレスにつながる導線

鑑賞している作品の詳細ページから、その作品に対応するRWA商品ページへスムーズに遷移し、オンライン鑑賞から作品取得までを一体的な体験として提供します。

フィジカルとデジタルを統合したアセット設計

各作品には、

・フィジカル作品の情報（サイズ、素材、コンディション、来歴）

・AI 3Dスキャンによる高精細デジタルデータ

・アーティストやプロジェクトのストーリー・背景情報

などを整理したメタデータを付与。

作品の文化的価値を正しく理解しながら取得できる環境を整えます。

エコシステム上での保有機能

取得した作品は、VIVIエコシステム内で鑑賞・管理するための機能を順次提供予定です。将来的な連携として、VIVI COiNとの技術的統合も視野に入れていますが、本取り組みはあくまで作品の保存・鑑賞・理解の価値を高めることを目的としています。



LEGENDARY HUMANITY と「VIVI PROJECT」について

LEGENDARY HUMANITYは、『人類の美しさを、AIと未来へ。』をビジョンに掲げ、人類が生み出してきたLEGENDARY（伝説的）な逸品を、高精度・非接触・AI連携型3Dスキャン技術によってデジタル資産化するプロジェクト「VIVI PROJECT」を推進しています。

対象となるのは、



・レジェンダリーファッションコレクション

・歴史的建築物や名画

・著名なトレーディングカード

・MAGO Moon Museumをはじめとするアート作品群

など、「人類のマスターピース」と呼べる多様な資産です。

VIVI PROJECTでは、こうした資産を、

・デジタル文化遺産としてデータ化し、

・RWAとしてトークン化してグローバルに流通可能とし、

・オンライン／リアル双方のミュージアムで展示する

ことで、文化的価値と経済的価値を両立させる新しいインフラの構築を目指しています。

NEXT SOCIETY（ガチャ展開場所）：https://nextsociety.lhvivi.io/





今回ローンチする「＄VIVI RWA MARKET」は、VIVI PROJECTにおけるRWAマーケット機能の第一弾であり、今後予定されている、



・VIVI FASHION（ファッション領域のRWA）

・VIVI TRADING CARD（トレーディングカード領域のRWA）

・VIVI ART WORK（アート作品群のRWA）

との連動も視野に入れた取り組みです。

MAGO Moon Museum について

MAGO Moon Museumは、ガーナ・アグボグブロシーの電子廃棄物問題をテーマに創作を続ける現代アーティスト・長坂真護によるオンラインミュージアムです。

ガーナのスラム街に投棄された電子機器を用いた作品や、「サステナブル・キャピタリズム（持続可能な資本主義）」をテーマにしたシリーズなど、長坂の代表作をオンライン上で鑑賞できる場として構成されています。

今回の「＄VIVI RWA MARKET」の実装により、鑑賞者は作品への理解を深めながら、アーティストの思想に基づく作品を適切な形で取得することが可能になります。



■今後の展開

LEGENDARY HUMANITYは、本取り組みを起点に、

・他地域および他ジャンルのマスターピース作品との連携拡大

・アーティスト、コレクター、研究者との国際的ネットワークの強化

・文化資産を次世代へ残すための技術開発の推進



などを進め、リアルワールドアセットを通じて人類のマスターピース（傑作）を未来へ受け渡すためのプラットフォームとして発展させてまいります。

■LEGENDARY HUMANITY 会社概要

会社名：LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD.

所在地：105 Cecil St, The Octagon 24F-2 Singapore 06953

代表者：Takamasa Suzuki

事業内容：

・高精度3Dスキャン技術による資産のデジタル化

・VIVI PROJECTの企画・開発・運営

・デジタルミュージアムおよびRWA関連技術の研究開発 ほか



■本件に関するお問い合わせ先

LEGENDARY HUMANITY / VIVI PROJECT 広報窓口

Mail: info@lhvivi.com

