札幌市電停留場副名称ネーミングライツ新規受付を開始します

一般財団法人札幌市交通事業振興公社

一般財団法人札幌市交通事業振興公社は、札幌市電停留場副名称ネーミングライツの新規受付を開始いたします。




【　募集期間　】

　　令和８年(2026年)２月２日（月）から令和８年(2026年)２月27日（金）まで



【　募集停留場名および掲出料金　】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143082/table/11_1_ef99a565d69c58372cf1905f14ef296b.jpg?v=202601301221 ]


【　掲出開始（予定）　】

　　令和８年（2026年）5月１日（金）


　※　12か月から最大60か月間までの間で、12か月単位で設定可能



【　募集内容等　】

　　詳しくはこちらから


　　https://www.stsp.or.jp/naming-rights-application2/



【　本リリースに関するお問い合わせ先】

　一般財団法人札幌市交通事業振興公社　営業部　窓口サービス課　軌道事業係


　TEL：011-802-9560／E-mail：romen-koukoku@stsp.or.jp　