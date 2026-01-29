札幌市電停留場副名称ネーミングライツ新規受付を開始します
一般財団法人札幌市交通事業振興公社
一般財団法人札幌市交通事業振興公社は、札幌市電停留場副名称ネーミングライツの新規受付を開始いたします。
【 募集期間 】
令和８年(2026年)２月２日（月）から令和８年(2026年)２月27日（金）まで
【 募集停留場名および掲出料金 】[表: https://prtimes.jp/data/corp/143082/table/11_1_ef99a565d69c58372cf1905f14ef296b.jpg?v=202601301221 ]
【 掲出開始（予定） 】
令和８年（2026年）5月１日（金）
※ 12か月から最大60か月間までの間で、12か月単位で設定可能
【 募集内容等 】
詳しくはこちらから
https://www.stsp.or.jp/naming-rights-application2/
【 本リリースに関するお問い合わせ先】
一般財団法人札幌市交通事業振興公社 営業部 窓口サービス課 軌道事業係
TEL：011-802-9560／E-mail：romen-koukoku@stsp.or.jp