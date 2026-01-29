ドロンボーの二〇加煎餅が期間限定発売！

株式会社タツノコプロ

株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がライセンス展開を行う『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』と、株式会社東雲堂（本社：福岡県福岡市博多区 代表取締役：高木雄三）のコラボによる煎餅「ドロンボー二〇加煎餅」を期間限定で発売いたします。

「二〇加煎餅」は1906年発売で今年120周年となる福岡おなじみの煎餅です。

パッケージの表面はドロンジョがにわか面を付けて登場。裏面はドロンボー一味の3人が勢ぞろいし、煎餅はドロンジョ・ボヤッキー・トンズラー柄の3種が入っています。

■商品概要

商品名：ドロンボー二〇加煎餅

販売期間：2026年1月30日～12月31日（無くなり次第終了）

価格：1,080円（税込）

販売店：東雲堂本店・マイング店・その他お土産店舗

URL：https://store.toundo.co.jp

Instagram：@niwakasenpei.toundo(https://www.instagram.com/niwakasenpei.toundo/)

X：@kihichi(https://x.com/kihichi)

YouTube：https://www.youtube.com/@niwakasenpei.toundo

■『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』とは

1977年1月～1979年1月に放送された、タイムボカンシリーズの第2作。黄金のありかを示すといわれるドクロストーンを巡って、正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボーが世界中を駆けめぐり争奪戦を繰り広げる。シリーズの人気を決定づけたタツノコギャグアニメの決定版。