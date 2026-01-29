【人材紹介会社様向け】求人LP構築×で成約率UP！オペレーションDX支援サービス開始

株式会社グッドラフ

Webマーケティング支援を手掛ける株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役：小巻 正継）は、人材紹介会社を対象に、事業の成長を阻む求人管理の煩雑さとマッチング効率の低さを解消するため、「求人LP構築支援」サービスの提供を開始いたします。

本サービスは、単なるWebサイト制作に留まらず、求人案件の獲得から、それを基にした求人LP（ランディングページ）の量産、そして応募者への効果的な情報提供に至るまでの全プロセスをデジタルで最適化します。求人管理の仕組み化により、営業担当者の工数負荷を大幅に削減し、求職者への情報提供スピードとマッチング精度を高めることで、成約率の向上と事業の持続的な成長を強力に支援します。

◆ サービス提供の背景：人材紹介ビジネスにおける「供給の壁」と「属人化の壁」

人材紹介ビジネスは、求人案件の質と量、そしてスピードが競争優位性を決定づけます。しかし、多くの人材紹介会社が以下の3つの「壁」に直面しています。

課題1：求人情報の「供給の壁」

紹介会社が保有する優良な求人案件が、Webサイト上や求人LPとしてすぐに公開されず、情報が滞留してしまうことで、求職者との接点創出の機会を損失しています。特に、Web広告やSNSで成果を出すためには、大量かつ多様な求人LPを継続的に供給し、求職者の様々なニーズに対応する必要があります。

課題2：案件管理とマッチングの「属人化の壁」

求人案件の情報が、特定の営業担当者やExcelファイルに依存して管理されているため、全社で情報が共有されにくく、求人紹介の質やスピードが担当者によってバラつくという問題があります。この属人化は、営業担当者の異動や退職が発生した場合、事業全体のリスクとなります。

課題3：求人LP制作の煩雑さ

求人LPを一本ずつ手作業で制作・更新する工数やコストが膨大であるため、大量のLPが必要であるにもかかわらず、量産体制を構築できていません。

弊社は、これらの課題に対し、「データ管理の仕組み化」と「LP生成の自動化・テンプレート化」を組み合わせることで、人材紹介ビジネスの根幹となるオペレーションを革新します。

◆ 本オペレーション構築支援が実現する3つの効果

本サービスで構築されるオペレーションは、人材紹介会社の事業成長に以下の強力な効果をもたらします。

1. 求人LPの「高速量産体制」確立による集客力最大化

求人案件のデータベースを起点に、テンプレート化された求人LPを効率的に生成・公開できる仕組みを構築します。これにより、営業担当者が獲得した新鮮な求人案件を、迅速に求人LPとしてWeb上に公開し、広告やSNSからの集客を即座に開始できます。常に多様なLPを供給することで、ロングテールキーワードを捕捉し、集客の間口を広げます。

2. 案件管理の仕組み化による「成約率とマッチング精度の向上」

案件管理システム（CMSやSFAなど）の設計を支援し、求人情報の鮮度、進捗状況、求める人材像といった重要な情報が全社でリアルタイムに共有される仕組みを構築します。これにより、キャリアアドバイザーは、求職者に最適な案件を素早く、漏れなく提案できるようになり、マッチング精度が向上し、結果として成約率の飛躍的な向上に繋がります。

3. 営業・制作部門の「工数削減と属人化の排除」

求人LPの制作・更新をシステムとテンプレートで効率化することで、Web制作部門や営業担当者のLP制作に関する工数を大幅に削減します。また、案件管理を仕組み化することで、個人のスキルに依存しない安定した事業運営が可能となり、担当者の入れ替わりリスクを最小限に抑えます。

◆ パッケージに含まれる主な支援内容

支援は、オペレーションの戦略設計から、システムの実装、そして運用マニュアルの作成までを一貫して行います。

- 戦略設計とシステム選定貴社のビジネスモデルと課題をヒアリングし、案件管理に必要なシステム（CMS/SFAなど）の選定と、求人LPのテンプレート構成を設計します。- LP量産システムの構築データベースと連動し、ボタン一つでLPの生成・公開・更新が可能な「求人LP量産オペレーション」を構築。デザインの統一性を保ちながら、コンテンツの差別化を図ります。- 運用マニュアル・研修提供構築したシステムの操作方法、新しい求人案件登録のルール、LPの文言作成ノウハウなど、現場がすぐに実行できる運用マニュアルと研修を提供します。【無料個別相談 受付中】

「求人案件が溜まってしまいWebに公開できていない」「求人LPの制作工数がかかりすぎる」「マッチングの質を安定させたい」といった課題をお持ちの人材紹介会社様向けに、「貴社の事業を加速させる案件管理とLP量産オペレーション戦略」をテーマとした無料個別相談を随時受け付けております。

カレンダーで簡単にご予約できます :https://timerex.net/s/komaki.masatsugu_7c1a/9936d0e3

◆会社概要

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp