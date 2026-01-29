Mico、LINEミニアプリ導入支援・開発サービスを提供開始。「アプリDL不要」で顧客接点を最適化
株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、LINEミニアプリの導入支援および開発サービスの提供を開始いたしました。
本サービスは、ユーザーの「アプリダウンロード」の壁をなくし、LINE上で完結するシームレスな顧客体験を実現することで、企業様の顧客接点の最適化と機会損失の抑制に貢献します。
LINEミニアプリ機能について :
https://mico-inc.com/engage/function/line-mini-app/
開発背景・目的
LINEマーケティングツールMico Engage AIは、日常利用されるLINEを基盤に、企業と顧客の繋がりを強化してきました。
従来のネイティブアプリは、高コストに加え「アプリDLや会員登録の手間」による潜在層の顧客離脱が課題でした。
この課題に対し、LINEミニアプリはLINEのインフラを活用し、「低コスト」「高利用率」「データ連携によるCRM強化」を通じて顧客獲得に貢献します。
LINEミニアプリの特徴
本サービスで提供するLINEミニアプリは、以下の3つの主要な特徴により、企業様のマーケティングおよび顧客管理をサポートします。
（１）アプリDL不要で、利用ハードルが低い
LINEミニアプリはLINEアプリ内で起動するため、ユーザーは新たなアプリのダウンロードや面倒な会員登録が不要です。QRコードの読み取りやLINE内の検索から即座にサービスを利用開始できるため、潜在層や新規顧客の利用ハードルを下げ、機会損失を抑えることで、接点創出が可能です。
（２）LINE上のデータを活用した顧客管理とコミュニケーション
LINEのIDを基にしたユーザー情報管理が可能で、ユーザーの許諾を得ることで、予約、注文、会員証提示といった具体的な行動データを取得できます。
LINEミニアプリ内で取得したデータはユーザーの許諾取得後、LINE公式アカウントと連携し、特定の行動履歴に応じたセグメント配信や商品訴求を行うなど、顧客一人ひとりに合わせた最適なメッセージ配信を実現し、新規ならびにリピート利用を促進します。
（３）開発コストを抑えた継続的な顧客接点の創出
日常的に利用されるLINEのメッセージ機能を通じて、リマインドや重要なお知らせを確実に送信できるため、ユーザーの継続的な利用接点を設計しやすいのが大きな特徴です。
LINEミニアプリは、ネイティブアプリを一から開発するよりも低コストでスピーディーにサービスを開始できます。
WEBサイト :
https://mico-inc.com/engage/function/line-mini-app/
活用できるユースケース
本サービスにより実現できる具体的な利用シーンは以下の通りです。
（１）LINEミニアプリで登録・予約をシームレス化し、集客を最大化
アプリダウンロードや面倒な入力は不要。LINE登録情報を活用し、入力負荷を抑えた会員登録フローを実現します。そのままLINE内のカレンダー機能で予約まで完結するため、手続き中の離脱を減らし、新規顧客集客に貢献します。
（２）実店舗の「来店」行動をデータ化し、営業活動・CRMへ連携
店舗やモデルハウスへの来店時、ユーザーがQRコードを読み取るだけで簡易チェックイン（会員証化）が完了します。「誰がいつ来たか」という貴重な行動データをCRM基盤へ自動で蓄積し、最適なセグメント配信や、営業担当からのタイムリーな追客に活用できます。
（３）店舗とECのデータを統合し、顧客に最適なOMO施策を実行
「実店舗での購入履歴」と「ECサイトの閲覧履歴」をLINE IDで統合し、分断されがちな顧客情報を一元管理できます。店舗で特定の商品を購入した顧客に対し、ECサイトの閲覧履歴に基づいた関連アイテムをレコメンドするなど、データを掛け合わせた高度なOMO（Online Merges with Offline）施策の実施を可能にします。
Mico Engage AIについて
「Mico Engage AI」は企業と顧客のコミュニケーションを最適化し、「売上最大化・運用コスト削減」を実現するLINEマーケティングツールです。
AI技術をセグメント配信に採り入れ、これまで人の手では難しかった高度な最適化配信を実現しパフォーマンスを最大化します。
施策立案や戦略設計などのコンサルティングから運用まで、経験豊富なスタッフが手厚くサポートし、成果創出に貢献します。
サービス資料ダウンロード
サービス資料ダウンロード :
https://camp.mico-inc.com/me-service-overview.html
「Mico Engage AI」サービスサイトTOP：https://mico-inc.com/engage/
ご導入事例の紹介：https://mico-inc.com/engage/case/
株式会社Micoについて
株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。
会社名：株式会社Mico
所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B
代表者：代表取締役社長 山田 修
設立：2017年10月30日
資本金：1億円 (累計調達額：63億円)
事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売
公式HP：https://mico-inc.com
Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/
Mico Message：https://mico-inc.com/message/
Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/
BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/
Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/
ミコミー：https://micomii.com