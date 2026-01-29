北の繁華街・北海道 すすきので聞いた身も凍る怖い話『すすきの怪談』1/29発売

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、著 匠平『すすきの怪談』を2026年1月29日（木）に発売いたします。

＜あらすじ・内容紹介＞

北の繁華街・すすきので聞いた身も凍る怖い話



怪談イベントでも大活躍の北の怪談師・匠平がホームグラウンドである札幌の大歓楽街すすきので怪談を蒐集。それらを厳選しライブ感覚でまとめた一冊だ。

・すすきのの後輩の店が魔界に!?鏡から拡がる闇の恐怖「闇が来る店」

・共同経営者が霊能力開眼!?3人のお客さんに取り憑いていた霊が視え…「俺の店の日常」

・地元の商店街で幼い頃に遊んだはずの友だち。しかし記憶が食い違うのはなぜ? 「円山の二人」

・車で小樽を出てニセコに向かう道中、運転席と助手席に座る二人に突然…「ニセコの国道」

・決まった時間に突然聞こえてくる歌声。ようやく歌っている男性を見つけたら…「千歳の歌うおじさん」

・キャバ嬢が教えてくれた、父親に起きた奇妙な出来事「猫の匂い」

・新築の家を建てた叔父を襲った悲劇…「豊浦の屋根の上」

――など、札幌のほか、すすきので聞いた各地の体験談も収録。

＜特典情報＞

本書未収録のここでしか読めない５種類の限定特典ペーパーを下記書店にて配布いたします。

各書店ごとに異なる書き下ろし短編１話をお楽しみいただけます。

コーチャンフォー 北海道エリア限定特典ペーパー「ここに住むと死にます」紀伊國屋書店 札幌本店 限定特典ペーパー「もう大丈夫」三省堂書店 札幌店 限定特典ペーパー「教訓」MARUZEN & ジュンク堂書店 札幌店 限定特典ペーパー「雑談の中で」文教堂 北海道エリア限定特典ペーパー「首切り神社」

※配布状況は各店舗にお問い合わせください。

※配布開始時期及び、配布方法に関しましては、店舗によって異なります。

※在庫が無くなり次第終了となります。

＜書誌情報＞

タイトル：『すすきの怪談』

著者： 匠平

◆発売日：2026年1月29日

◆仕様：文庫／224ページ

◆予価：730円+税

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10151597.html

＜作家情報＞

匠平（しょうへい）

北海道江別市生まれ。プロ怪談師。怪談ライブバー〈スリラーナイト〉で語り手として10年勤め退職。現在はフリーの人気怪談師として、自身で怪談イベントを企画・運営や全国各地のイベントにも多数出演しつつ、BAR「クラフトビール&クラフトジン Craft attic」を札幌・すすきので経営している。著書に「北縁怪談」「実話ホラー」各シリーズ、共著に『北の怪談』『怪談七変幻漆黒』など。

■株式会社竹書房について

1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4 コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/